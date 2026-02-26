Dünya genelinde ülkelerin ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmeler ile jeopolitik riskler sürerken, yapay zeka ve teknolojinin geleceğine ilişkin alınan sinyaller fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Yapay zekaya ilişkin sorgulamaların sürdüğü bu dönemde, ABD'li çip devi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosu, bu alanda talebin sürdüğünü ortaya koydu.

Nvidia'nın gelirinin ana motorunu veri merkezi bölümünden elde edilen satışların oluşturması, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının daha da artabileceğine işaret etti.

Nvidia, yapay zeka alanındaki güçlü altyapı tedarikçisi konumunu sürdürürken, şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, işlemci talebinin katlanarak arttığını belirtti.

Huang, müşterilerinin yapay zeka endüstri devrimini ve gelecekteki büyümelerini destekleyen fabrikalar olan yapay zeka hesaplamalarına yatırım yapmak için yarıştığını ifade etti.

Şirketin geliri, 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 73 artışla 68,1 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 94 artarak 42,96 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı geçen yılın aynı döneminde 22,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bu gelişmelere ek olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında, teknoloji şirketlerinden de yapay zeka veri merkezleri için kendi enerjilerini sağlayacaklarına dair söz aldığını belirtmesinin ardından, ülke basınında bu doğrultuda somut adımların atıldığına yönelik haberler yer aldı.

Ülkedeki haber akışına göre, Amazon, Google, Meta, Microsoft, xAI, Oracle ve OpenAI gibi şirketlerin temsilcilerinin gelecek hafta BEYAZ Saray'da Trump ile bir araya gelerek, kendi enerjilerini sağlayacaklarına dair taahhüt imzalayacağı aktarılıyor.

DİKKATLER ABD-İRAN GÖRÜŞMESİNE ÇEVRİLDİ

Öte yandan, İran ile ABD arasındaki müzakere süreci piyasaların odağında kalmaya devam ediyor. İki ülke heyetlerinin bugün Cenevre'de yeni tur görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Görüşme öncesi konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer silah üretmesine izin verilmeyeceğini belirterek, önceliklerinin diplomasi olduğunu ancak müzakere sürecinden sonuç alınamaması halinde diğer seçeneklerin de masada bulunduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen sözle yönlendirmelerin, bankanın iş gücü piyasasına ilişkin risklere paralel olarak enflasyon endişelerini koruduğunu göstermesi, para politikasında temkinli duruşun en azından bir süre daha sürebileceğine işaret etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in haziran ayında politika faizini 25 baz puan indirmesine yönelik beklentiler güç kaybetmeye devam ederken, bankaya ilişkin gevşeme tahminleri temmuz toplantısında konsolide olmaya yakın duruyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'nin ekonomik büyümesinin bu yıl hızlanmasının beklendiğini ancak kamu borcundaki artışın ABD ve küresel ekonomi için "büyüyen bir istikrar riski" oluşturduğunu bildirdi.

ABD ekonomisinin 2025'te iyi bir performans gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde yaşanan hükümet kapanmasının ekonomik faaliyeti olumsuz etkilemesine rağmen güçlü verimlilik artışının büyümeyi desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonunun yıl boyunca yatay seyrettiği, tarifelerin mal enflasyonunu yükselttiği, hizmet enflasyonunun gerilemeye devam ettiği belirtildi.

İstihdam artışının belirgin şekilde yavaşladığına işaret edilen açıklamada, buna rağmen iş gücü piyasasının tam istihdama yakın kalmaya devam ettiği ifade edildi.

ALTIN VE PETROL FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ İVME

Bu gelişmelerin ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,05'te dengede kalmaya devam ederken, dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 97,6 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise jeopolitik endişeler ve dolardaki zayıflamayla birlikte yüzde 0,8 artışla 5 bin 194 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,1 artışla 70,8 dolarda işlem görüyor.

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,81, Nasdaq endeksi yüzde 1,26 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,63 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne ise negatif başladı.