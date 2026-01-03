İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir kapalı olan ve piyasada büyük paniğe yol açan S Class Oto Galeri'ye baskın yaptı.

Galeride bulunan milyonluk lüks araçlar tek tek incelenirken, vurgunun boyutları ve yöntemleri de gün yüzüne çıkmaya başladı.

ARAÇLAR YEDİEMİNE ÇEKİLDİ

Mali Şube ekiplerinin titiz çalışması sonucu galerideki araçların durumları kontrol edildi. Yapılan incelemeler neticesinde:

• Sahipliği net olarak belirlenen bazı otomobiller, olay yerinde sahiplerine teslim edildi.

• Durumu belirsiz olan ve incelemesi süren diğer lüks araçlar ise çekicilerle yediemin otoparkına götürüldü.

VURGUNUN PERDE ARKASI: "TAM ÖTV" VE "KONSİNYE" TUZAĞI

Piyasada şok etkisi yaratan 11 milyar liralık vurgunun, galeri sahibi Şahin Çolak tarafından planlı bir şekilde iki ana yöntemle gerçekleştirildiği ortaya çıktı:

• Hayali ÖTV Vaadi: Çolak'ın, yurt dışından 5-10 milyon TL bandında getirdiği araçları yasallaştırmak için müşterilerden "Tam ÖTV'li hale getireceğim" vaadiyle fark aldığı ancak devlete ödenmesi gereken 15-20 milyon TL'lik vergileri yatırmayarak bu parayı zimmetine geçirdiği belirlendi.

• Konsinye Satış Oyunu: Galeriye satılması için bırakılan (konsinye) araçların, vekalet yoluyla piyasa değerinin altında satıldığı ancak araç sahiplerine ödeme yapılmadığı tespit edildi.

ÜNLÜLER DÜNYASI ŞOKTA: REYNMEN DE MAĞDUR

Dolandırıcılık zincirinin mağdurları arasında iş insanları ve futbolcuların yanı sıra ünlü isimler de bulunuyor. Ünlü sanatçı Reynmen'in de bu ağa takılan isimlerden biri olduğu öğrenildi.

İddialara göre Reynmen, piyasa değeri 10-12 milyon TL olan Mercedes G serisi aracını satılması için galeriye bıraktı. Galeri sahibi Şahin Çolak, Reynmen'e sadece 4 milyon TL ödeme yaparak aracın devrini aldı ve kalan tutarı satıştan sonra ödeyeceğini taahhüt etti.

Ancak satış gerçekleşmesine rağmen kalan ödeme yapılmadı. Reynmen'in, hiç peşinat alamayan diğer mağdurlara kıyasla zararının bir kısmını kurtardığı belirtiliyor.

PLANLI KAÇIŞ: BULGARİSTAN ÜZERİNDEN SIRRA KADEM BASTI

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Şahin Çolak bu vurgunu uzun süre önce planladı.

Ailesini daha önce yurt dışına çıkaran Çolak'ın, topladığı milyarlarca lira ile Bulgaristan üzerinden yurt dışına kaçtığı kesinleşti.

Mağdurların savcılığa yaptığı çok sayıda suç duyurusu üzerine başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.