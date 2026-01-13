Teknoloji ve girişim yatırımlarıyla dikkat çeken Otto Holding, madencilik sektörüne yönelik dev bir adım attığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Ancak şirketin açıkladığı yatırım haberi, borsada beklenen kalıcı yükselişi getirmeyerek sert bir fiyat dalgalanmasına neden oldu.

ASAFAKIN MADENCİLİK’E 50 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Şirketten yapılan açıklamada, AsafAkın Madencilik’in sermaye artırımına katılarak şirketin yüzde 24 payına sahip olunacağı belirtildi. Yatırımın detayları ise şu şekilde paylaşıldı:

Değerleme ve Bedel: TERA Yatırım’ın raporu baz alınarak yapılan pazarlıklar sonucu, yaklaşık yüzde 15 iskonto uygulanarak 50 milyon dolar (2,1 milyar TL) bedelle katılıma karar verildi.

Finansman Modeli: Yatırım için gereken bedel, Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Melih Dinçer ve yeni yatırımcılar tarafından "sermaye avansı" olarak karşılanacak.

Tahsisli Sermaye Artırımı: Bu finansman karşılığında ilerleyen dönemde yatırımcılar lehine tahsisli sermaye artırımı yapılması planlanıyor.

HİSSELERDE ÖNCE ZİRVE, SONRA TABAN

Dün kapanışını 525 TL seviyesinden yapan OTTO hisseleri, dev yatırım haberinin ardından bugün güne oldukça hızlı bir başlangıç yaptı. Açılış seansında 588 TL seviyesine kadar tırmanan hisse senedi, bu noktadan gelen sert satışlarla yönünü aşağı çevirdi.

Günlük Değişim: %10’luk kayıpla taban fiyat olan 472,5 TL’ye geriledi.

Aylık Kayıp: Yaşanan bu sert düşüşle birlikte hissenin aylık bazdaki kaybı %7,71 seviyesine ulaştı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.