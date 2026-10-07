Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD), son dönemde şirket paylarında yaşanan fiyat hareketleri ve tasfiyeye konu yatırım fonlarına ilişkin yatırımcılardan gelen sorular üzerine Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.

Şirket, faaliyetlerinin olağan şekilde devam ettiğini ve operasyonel ya da finansal durumuyla ilgili kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmadığını bildirdi.

“TASFİYEYE KONU FONLARDA YATIRIMIMIZ YOK”

MCARD açıklamasında, şirketin ve ortaklarının Sermaye Piyasası Kurulu kararları kapsamında tasfiyeye konu edilen yatırım fonlarında herhangi bir yatırımının bulunmadığı belirtildi.

Şirket ayrıca söz konusu fonların tasfiye sürecinden kaynaklanan herhangi bir alacağı veya borcu bulunmadığını ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimizin ve ortaklarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu kararları kapsamında tasfiyeye konu edilen yatırım fonlarında herhangi bir yatırımı bulunmadığı gibi, söz konusu fonların tasfiye sürecinden kaynaklanan herhangi bir alacağı ya da borcu bulunmamaktadır.”

“PAY FİYATI ARZVE TALEBE GÖRE OLUŞUYOR”

Şirket, MCARD paylarında yaşanan fiyat hareketlerine ilişkin olarak ise borsa fiyatının piyasa koşulları ve yatırımcıların alım-satım kararları doğrultusunda arz ve talebe bağlı olarak oluştuğunu belirtti.

MCARD, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü ve yatırımcıların doğru, eş zamanlı ve şeffaf şekilde bilgilendirilmesini esas aldığını açıkladı.

YENİ GELİŞMELER KAP ÜZERİNDEN DUYURULACAK

Şirket, faaliyetlerini, finansal durumunu veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve kamuya açıklanması gereken gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde KAP aracılığıyla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.

KAP'ta MCARD'a ilişkin önceki bildirimlerde de şirketin pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirdiği işlemler kamuoyuna duyurulmuştu.

MCARD hisseleri TSİ 13.11 itibarıyla yüzde 1,6'lık düşüş ile 95,6 TL'den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 13,29 yükseldi. Aylık bazda yüzde 38,67 düştü.

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