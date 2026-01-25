TBMM’de önümüzdeki hafta, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak rapor yazım çalışmalarının sürdürülmesi bekleniyor. Komisyonun, daha önce oluşturulan yazım ekibiyle çalışmalarına devam etmesi planlanıyor.

TBMM Genel Kurulu'nun, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifinin kabul edildiği, tartışmalı ve yoğun geçen haftanın ardından bu hafta çalışma yapması beklenmiyor.

Genel Kurul'da 13 Ocak 2026 tarihinde bu haftaya yönelik çalışma kararı alınmıştı. Ancak okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle milletvekillerinin Ankara'da olmayacağı, bu nedenle Genel Kurul'un yalnızca aç-kapa yapmasının planlandığı öğrenildi.

KOMİSYON RAPOR ÇALIŞMASINA DEVAM EDECEK

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor yazım sürecinin sürmesi öngörülüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya’dan oluşan yazım ekibinin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında beşinci toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor.

İSPANYA TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI TBMM'DE

TBMM, bu hafta İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ve beraberindeki heyeti ağırlayacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, 26 Ocak Pazartesi günü Socias ve heyetiyle bir araya gelmesi, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

Socias'ın ayrıca TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ile de görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.