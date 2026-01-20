Küresel tedarik zincirindeki hakimiyetini pekiştiren Çin, 2025 yılında alüminyum üretiminde daha önce görülmemiş bir hacme ulaştı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından paylaşılan son verilere göre, ülkenin birincil alüminyum üretimi bir önceki yıla göre %2,4 artarak 45,02 milyon tona yükseldi.

"Kapasite Tavanı" Delindi

Bu rekorun en dikkat çekici yanı, üretimin Çin hükümetinin 2017 yılında çevre kirliliğini önlemek adına koyduğu 45 milyon tonluk yıllık üretim sınırı (kapasite tavanı) üzerine çıkmış olması. Analistler, İç Moğolistan ve Sincan gibi bölgelerdeki yeni tesislerin devreye girmesiyle bu sınırın sembolik hale geldiğini ve verimlilik artışıyla rekorun perçinlendiğini belirtiyor.

Rekoru Getiren 3 Ana Neden:

Yeşil Enerji Devrimi: Güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve enerji nakil hatlarında yoğun olarak kullanılan alüminyum, Çin’in enerji dönüşüm stratejisinin merkezine yerleşti.

Elektrikli Araç (EV) Patlaması: Hafifliği nedeniyle elektrikli otomobil şasilerinde ve batarya aksamlarında tercih edilen metal, otomotiv sektöründen gelen taleple üretim bandını hiç durdurmadı.

Kâr Marjlarındaki Artış: 2025 sonu itibarıyla alüminyum fiyatlarının küresel piyasalarda yükselmesi, Çinli döküm tesislerinin kârlılığını son 6 yılın zirvesine taşıdı. Bu da üreticileri tam kapasite çalışmaya teşvik etti.

Aralık Ayında "Final" Rekoru

2025 yılının son ayı olan Aralık, tek başına 3,87 milyon tonluk üretimle aylık bazda tarihin en yüksek seviyesini gördü. Gayrimenkul sektöründeki krize rağmen sanayinin diğer kollarındaki büyüme, alüminyumu "krizden etkilenmeyen metal" konumuna yükseltti.