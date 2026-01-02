Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ocak 2026 tarihli güncel hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkisini sürdürürken, batı bölgelerinde sıcaklıkların artması, doğu bölgelerinde ise düşmeye devam etmesi öngörülüyor.

KAR YAĞIŞI HANGİ İLLERİ ETKİLEYECEK?

Tahminlere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri, Trabzon, Rize ve Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyıları ve Ağrı'nın güneyinde kar yağışı etkili olacak. Yetkililer, özellikle iç ve doğu kesimlerde yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyardı.

FIRTINA VE ÇIĞ ALARMI

Marmara ve Orta Karadeniz kıyılarında rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Meteoroloji; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Öte yandan, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi en üst seviyede bulunuyor. Tipi ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düşebileceği hatırlatıldı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU ÖZETİ

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. Kuvvetli rüzgârla birlikte sis ve buzlanma riski hakim.

Ege ve Akdeniz: Az bulutlu ancak iç kesimlerde gece saatlerinde dondurucu soğuk ve sis bekleniyor.

İç Anadolu: Parçalı bulutlu; sabah saatlerinde yoğun pus ve buzlanma görülecek.

Karadeniz: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar yağışı var. Yüksek kesimlerde çığ riski devam ediyor.

Doğu Anadolu: Bölge genelinde çok bulutlu ve karlı bir hava hakim. Kar kalınlığının fazla olduğu yerlerde çığ riskine dikkat çekildi.

Güneydoğu Anadolu: Siirt çevresinde kuvvetli kar yağışı beklenirken, bölgenin doğusunda rüzgârın şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, özellikle trafiğe çıkacak sürücülerin araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmalarını, tarımsal faaliyetle uğraşanların ise zirai dona karşı önlem almalarını tavsiye ediyor.

Kaynak: Dünya