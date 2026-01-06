Yeni rapora göre, Türkiye’nin batı kesimleri yağışlı bir sistemin etkisine giriyor. Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Bursa çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Batı Karadeniz’de ise Bolu, Karabük ve Kastamonu’nun güney bölgelerinde akşam saatlerinden itibaren yağışların etkisini göstermesi öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.

TRAKYA VE EGE’DE FIRTINA ALARMI: SAATTE 60 KİLOMETRE!

Rüzgarın, özellikle Trakya ve Kıyı Ege genelinde güney yönlerden (lodos) kuvvetli esmesi bekleniyor. Hızı saatte 40 ila 60 kilometreyi bulacak rüzgar nedeniyle; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı "tedbirli olun" çağrısı yapıldı.

DOĞU’DA ÇIĞ, İÇ KESİMLERDE BUZLANMA RİSKİ

Meteoroloji, kış şartlarının ağır geçtiği iç ve doğu bölgeler için hayati uyarılarını yineledi:

Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski devam ediyor.

Buzlanma ve Don: İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde görülecek buzlanma, don, pus ve sis olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması istendi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında ülke genelinde radikal bir değişim beklenmiyor. Sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin bir miktar altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.