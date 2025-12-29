Özellikle Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda "kuvvetli ve yoğun kar yağışı" bekleniyor. Zonguldak, Kastamonu, Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kar kalınlığının 20–25 santimetreyi aşacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar; buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları teyakkuzda olmaya çağırdı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Batı Karadeniz'de Kar Fırtınası Bölge genelinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı hakim olacak. Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu hattında kar yüksekliği yer yer 20 santimetrenin üzerine çıkacak. Kıyı kesimlerde ise rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara ve Ege'de Soğuk Hava Marmara Bölgesi'nde kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yükseklerde kar görülecek. Özellikle Sakarya çevresinde yağışların şiddetli olacağı öngörülürken, rüzgarın saatte 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Ege’nin iç kesimlerinde ise dondurucu soğuklarla birlikte buzlanma ve pus etkili olacak.

İç Anadolu ve Akdeniz İç Anadolu genelinde hafif kar yağışı ile birlikte sis ve don olayı bekleniyor. Akdeniz'de ise şaşırtıcı bir soğuma hakim; Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur görülürken, bölgenin yüksek kesimlerine kar düşecek.

Doğu ve Güneydoğu'da Çığ Riski Doğu Anadolu genelinde kar yağışı aralıklarla devam ederken, Güneydoğu’nun doğusunda (Mardin, Şırnak, Hakkari) yoğun kar yağışı nedeniyle çığ tehlikesi ve buzlanma uyarısı yapıldı. Kar yüksekliğinin bu bölgede de 25 santimetreyi bulması bekleniyor.

METEOROLOJİ’DEN HAYATİ UYARILAR

Genel müdürlükten yapılan duyuruda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği vurgulandı. Başta ulaşım olmak üzere;

Kuvvetli rüzgar ve fırtına,

Buzlanma ve don olayları,

Görüş mesafesini düşüren pus ve sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Dünya