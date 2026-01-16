13 Ocak Salı günü Borsa İstanbul’a "merhaba" diyen ve ilk üç işlem gününü tavan serisiyle kapatan Meysu Gıda (#MEYSU), 16 Ocak Cuma gününe hareketli bir giriş yaptı.

CANLI BORSA İÇİN TIKLAYIN

AÇILIŞTA SERT SATIŞ BASKISI

Güne tavan fiyat beklentisiyle başlayan yatırımcılar, açılış seansında beklenmedik bir satış baskısıyla karşılaştı. Bu ani hareketlilik sonucunda tavan bozan hissede, fiyat dalgalanmalarını dizginlemek adına devre kesici sistemi devreye girdi. Kısa süreliğine durdurulan işlemler, yatırımcılar arasında "kar realizasyonu mu geliyor?" sorusunu gündeme getirdi.

YARALARI ÇABUK SARDI: YENİDEN TAVAN!

İşlemlerin yeniden başlamasının ardından alıcıların tekrar güç kazanmasıyla birlikte Meysu Gıda hızlıca toparlandı. Satış baskısını üzerinden atan hisse, saatler ilerledikçe yeniden yükselişe geçerek yüzde 9,98 oranında artışla tavan fiyata ulaştı.

Güncel Fiyat: 10,96 TL (Tavan)

Halka Arz Fiyatı: 7,50 TL

Toplam Değer Kazancı: Dördüncü işlem gününde de tavan serisini koruyan hisse, halka arz fiyatına göre yaklaşık yüzde 46 oranında prim yaptı.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Meysu Gıda halka arz gelirini nereye kullanacak? Şirketin CEO'su Güldüoğlu açıkladı

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Osman Güldüoğlu, şirkete yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Güldüoğlu, "Halka arzdan elde edilecek gelirle işletme sermayemizi güçlendireceğiz" dedi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.