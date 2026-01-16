Kayseri'nin Melikgazi ve İncesu ilçelerindeki üretim tesislerinde kapasite ve verimlilik artışına giden şirket, üretim kapasitesini yaklaşık 470 milyon litreye çıkarmayı planlıyor.

Bu kapasite artışı doğrultusunda Meysu, güçlü olduğu Avrupa ve Asya pazarlarının yanı sıra yeni fırsat pazarlarını da araştırırken ihracat hedeflerini desteklemek amacıyla planlanan yatırımların yaklaşık yüzde 90'ını tamamladı.

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Osman Güldüoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, meyve suyu denince herkesin aklına gelen Meysu'nun 55 yıllık köklü geçmişe sahip güçlü bir MARKA olduğunu söyledi.

Şirketlerinin hem meyve suyu tarafında hem de diğer içecek gruplarında üretim çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Güldüoğlu, "BIZIM temel hayalimiz bir içecek markası olmaktı. Bu doğrultuda bugün soğuk kahve, soğuk çay, meyve suyu, gazlı içecekler gibi birçok farklı ürünü üretmeye devam ediyoruz. Bir yandan yatırımlarımız sürerken diğer yandan kurumsallaşma sürecimiz devam ediyor." diye konuştu.

Güldüoğlu, Meysu'nun içecek sektöründe yerli ve milli bir marka olarak büyümeye devam ettiğinin altını çizerek, yeni ortaklarıyla ve yeni yatırımlarıyla daha önemli bir noktaya gelmeyi hedeflediklerini anlattı.

Borsaya açılırken temel hedeflerinin finansal getiriden ziyade kurumsal kültürün yerleşmesi olduğuna dikkati çeken Güldüoğlu, Meysu'nun kurumsallaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Şirketlerinin nesilden nesile aktarılması için bir sisteme bağlı olması gerektiğinin altını çizen Güldüoğlu, gelecek nesillere sağlam yapı bırakmak için borsaya açılmalarının kendileri adına önemli olduğunu, şeffaflık, sürdürülebilirlik ve hesap verebilirliğin bu sürecin temel taşları olduğunu dile getirdi.

KAYSERİ TESİSLERİNDE KAPASİTE VE VERİMLİLİK ARTIŞI

Halka arz öncesinde gerçekleştirmeyi planladıkları yatırımların yüzde 90'ını gerçekleştirdiklerini söyleyen Güldüoğlu, Kayseri'deki üretim tesislerinde hedefledikleri kapasite artışı dolayısıyla üretim kapasitelerini de artıracaklarına dikkati çekti.

Böylece yaklaşık 2,6 katlık artış elde edeceklerini anlatan Güldüoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kapasite artışıyla birlikte daha önce yer almadığımız pet ambalaj türlerinde meyve suyu, gazlı içecekler, soğuk çay ve limonata gibi ürünlerin üretimine başlayacağız. Soğuk kahve yatırımını 5 ay önce tamamladık. Halka arzdan elde edilecek gelirle işletme sermayemizi güçlendireceğiz. Aynı zamanda verimlilik ve karlılığı artıracak farklı yatırımlarımız da olacak."

Güldüoğlu, Kayseri Melikgazi'deki fabrikalarında üretimin devam ettiğini, bunun yanı sıra İncesu OSB'de yaklaşık 56 bin metrekarelik alan üzerinde, 30 bin metrekare kapalı alana sahip ikinci fabrikalarını tamamladıklarını anlattı.

Bu yatırımlarında makinelerin yaklaşık yüzde 90'ının hazır olduğunu söyleyen Güldüoğlu, deneme üretimlerine başladıklarını, tam kapasite denemelerinin yapıldığını, kısa sürede ticari üretime geçmeyi planladıklarını vurguladı.

Güldüoğlu, teneke ve pet ambalaj ile gazlı şişe hatlarının bu tesiste olacağına dikkati çekerek, halka arz gelirleriyle hem bu yatırımların finansmanını güçlendireceklerini hem de artan üretim hacmine uygun sermaye yapısı oluşturacaklarını dile getirdi.

HALKA ARZ GELİRLERİYLE GÜÇLÜ SERMAYE YAPISI

Alanlarında 50'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Güldüoğlu, Avrupa ve Asya pazarlarında güçlü olduklarını söyledi.

"Farklı bölgelerde de fırsatları yakından takip ediyoruz." diyen Güldüoğlu, şunları kaydetti:

"Regülasyonlar çok hızlı değiştiği için net bir bölge belirtmek zor ama doğru zamanda doğru adımları atacağız. Artık kapasite sorununu çözüyoruz, bundan sonra satış ve büyüme zamanı. Meysu olarak yatırımcılarımızla birlikte sürdürülebilir büyümeye devam edeceğiz. Yatırımlarımızı hızla devreye alıp üretimi artırmak istiyoruz. Bugüne kadar çok çalıştık, bundan sonra daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ben bu yolculuğun bizi çok farklı ve güçlü noktalara taşıyacağına inanıyorum."

