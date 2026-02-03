GEDIK Yatırım, Akbank (AKBNK) hisselerini model portföyünden çıkardığını duyurdu. Kurum, güçlü performansın ardından kâr realizasyonu gerekçesini öne çıkarırken, Akbank hisselerinin portföye alındığı tarihten bu yana BIST 100 endeksine göre yüzde 21,4 oranında daha iyi performans sergilediğini vurguladı.
Gedik Yatırım, Akbank (AKBNK) hisselerini model portföyünden çıkardığını açıkladı. Kurum, hisseye yönelik olumlu görüşünü koruduğunu belirtirken, güçlü performansın ardından kâr realizasyonu yapıldığını ifade etti.
Raporda, Akbank hisselerinin model portföye alındığı tarihten bu yana BIST 100 endeksine kıyasla yüzde 21,4 oranında rölatif olumlu ayrıştığı vurgulandı. Bu performans sonrasında portföyde pozisyon azaltma/çıkış kararı alındığı kaydedildi.
Model portföy performansına ilişkin öne çıkan veriler şöyle aktarıldı:
Portföye giriş tarihi: 24.10.2025
Giriş fiyatı: 60,20 TL
Çıkış fiyatı: 90,95 TL
Nominal getiri: %51,1
Rölatif getiri: %21,4
Ayrıca raporda, Akbank hisselerinin 4,8x F/K ve 1,2x PD/DD çarpanlarıyla işlem gördüğü belirtildi.