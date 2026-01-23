Borsa İstanbul’un güçlü oyuncularından Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), aracı kurumların radarında kalmaya devam ediyor. 23 Ocak 2026 tarihinde strateji raporunu paylaşan Ak Yatırım, Migros hisseleri için sunduğu öngörüleri yukarı taşıyarak yatırımcıların dikkatini çekti.

HEDEF FİYAT YÜZDE 10’UN ÜZERİNDE GÜNCELLENDİ

Ak Yatırım analistleri, Migros için daha önce 817 TL olarak belirledikleri hedef fiyatı, yaklaşık yüzde 11'lik bir artışla 905 TL’ye yükseltti. Kurum, hisse senedi için sunduğu "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesini ise değiştirmedi.

POTANSİYEL GETİRİ DİKKAT ÇEKİYOR

Hisse senedinin piyasadaki 628 TL’lik son işlem fiyatı dikkate alındığında, Ak Yatırım’ın belirlediği yeni hedef fiyat yatırımcılar için %44,10 oranında oldukça güçlü bir prim potansiyeline işaret ediyor. Bu revize, kurumun perakende sektöründeki büyüme beklentilerini ve Migros’un pazar payı performansına olan güvenini yansıtıyor.

YATIRIMCI İÇİN KRİTİK VERİLER

Ak Yatırım tarafından paylaşılan güncel Migros raporunun özeti şu şekilde:

Aracı Kurum: Ak Yatırım

Yeni Hedef Fiyat: 905,00 TL

Eski Hedef Fiyat: 817,00 TL

Güncel Fiyat: 628,00 TL

Tavsiye: Al / Endeks Üstü Getiri

Prim Potansiyeli: Yüzde 44,10

Rapor Tarihi: 23 Ocak 2026

