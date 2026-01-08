Milyonlarca kamu işçisini ilgilendiren ilave para ödemelerine ilişkin takvim netleşti. 6772 sayılı Kanun kapsamında yer alan işçilere yapılacak tediye ödemeleri, Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 2026 yılı içerisinde iki ana taksit halinde gerçekleştirilecek. Maden işçileri için ise ayrı bir takvim uygulanacak.

ÖDEMELER İKİ TAKSİT HALİNDE YAPILACAK

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, genel tediye ödemeleri kış ve bahar aylarında hesaplara yatırılacak:

Birinci Taksit: 26 Ocak 2026

İkinci Taksit: 16 Mart 2026

Bu tarihler itibarıyla kamu işçileri, 2026 yılının ilk yarısındaki ek ödemelerini almış olacak.

YER ALTI MADEN İŞÇİLERİNE ÖZEL TARİH

Maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışan işçileri için ödeme planı farklılık gösteriyor. Kanun kapsamındaki yer altı maden işçilerine yapılacak ilave tediye ödemesinin tamamı, yıl sonunda tek seferde gerçekleştirilecek.

Maden İşçileri Ödeme Tarihi: 23 Aralık 2026

6772 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜVENCE

Söz konusu ödemeler, genel ve katma bütçeli kurumlar, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar ile belediyelerde çalışan işçileri kapsıyor. Her yıl düzenli olarak yapılan bu ödemeler, işçilerin brüt kazançları üzerinden hesaplanarak belirtilen tarihlerde doğrudan banka hesaplarına aktarılıyor.

Kaynak: Dünya