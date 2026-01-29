Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karar ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda sadece yaşlılık aylığı alanlar değil; malullük ve ölüm aylığı alan hak sahipleri de düzenlemeden yararlanacak.

Hükümetin aldığı bu karar, kök maaşı belirlenen sınırın altında kalan emekliler için bir "tamamlama" niteliği taşıyor.

Yani hesaplanan aylığı 20 bin liranın altında kalan tüm dosyalar için ödeme tutarı bu seviyeye çekilecek.

RAKAMLARLA DEĞİŞİM: 16.881 TL'DEN 20.000 TL'YE

Yapılan artışın finansal tablosu şu şekilde:

• Eski Taban Aylık: 16.881 TL

• Yeni Taban Aylık: 20.000 TL

Bu değişiklikle birlikte, en düşük emekli aylığında yaklaşık 3.119 TL'lik bir artış gerçekleşmiş oldu.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni düzenleme 2026 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren geçerli olacak.

Emekliler, bu ay itibarıyla maaşlarını yeni taban fiyat üzerinden, yani 20 bin TL olarak hesaplarında görecekler.

Fark ödemeleri ve güncel maaş takvimiyle ilgili detayların ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.