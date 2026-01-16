Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları ve seremoni kriziyle ilgili kararlarını açıkladı. Disiplin faturası sadece kulüp kasalarını değil, yatırımcıların portföylerini de etkiledi.

MİLYONLUK CEZALAR KESİLDİ

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre kurul, kupa seremonisine katılmayan Galatasaray’a 1 milyon 100 bin TL, saha olayları nedeniyle de 220 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon 320 bin TL para cezası verdi. Aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Fenerbahçe ise 330 bin TL cezaya çarptırıldı.

Disiplin kararlarının ardından Borsa İstanbul’da işlem gören iki kulübün hisselerinde yön aşağı döndü. Haftanın son işlem gününde spor hisselerinde görülen tablo şöyle:

FENER (Fenerbahçe Futbol A.Ş.): Güne en sert tepkiyi veren hisse oldu. TSI 11:23 itibarıyla yüzde 4,08 değer kaybeden FENER, 3,53 TL seviyelerine çekildi. Hissenin aylık bazdaki toplam kaybı ise bu düşüşle birlikte yüzde 3 sınırını geçti.

GSRAY (Galatasaray Sportif A.Ş.): Sarı-kırmızılı hisseler de cezaya negatif tepki verdi. Aynı saat diliminde yüzde 0,83 oranında düşüş kaydeden GSRAY, 1,19 TL bandından işlem görüyor.

