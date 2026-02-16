Türkiye’deki fiyatlama kontrolünün yetersizliğine değinen Özdemir, piyasadaki aşırı fiyat makasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Memlekette kimse 1 kilo dondurmanın maliyeti nedir diye sormuyor. Aynı çayı bir yerde 5 liraya, başka bir yerde 500 liraya içmek normal değil".

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uçurum olmadığını belirten Özdemir, maliyet temelli fiyatlamanın hiçbir kurum tarafından çalışılmadığını ifade etti.

FABRİKA HATLARI BOŞALIYOR: SANAYİNİN PAYI GERİLİYOR

Özdemir, sanayi tesislerindeki atıl kapasiteye dair endişe verici veriler paylaştı:

• Boş Hatlar: Fabrikalarda 300 kişi kapasiteli hatlarda 100 kişiyle üretim yapılıyor.

• Atıl Kaynaklar: Bir bardak üretimi için 8 farklı fabrikanın kurulması gibi plansız yatırımlar kaynak israfına neden oluyor.

• Pay Kaybı: 1996 yılında GSYİH içinde yüzde 25 olan sanayinin payı, günümüzde yüzde 17’ye kadar gerilemiş durumda.

• Nitelikli İş Gücü: BEYAZ yakalı mühendislerin, usta kalfalardan daha az maaş alması toplumun aydın kesimine yaklaşımı açısından eleştirildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ VE YAPISAL ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Sıkı para politikasının artık sınırına geldiğini savunan MÜSİAD Başkanı, enflasyonun sadece faizle düşürülemeyeceğini, kira ve gıda gibi kronik sorunlara yapısal çözümler bulunması gerektiğini söyledi.

• Enflasyon Tahmini: Yıl sonunda enflasyonun yüzde 23-25 bandında gerçekleşmesi öngörülüyor.

• Bakanlıklar Arası Koordinasyon: Enflasyonu düşürmek için Sanayi, Tarım, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının birbiriyle uyumlu politikalar izlemesi gerektiği vurgulandı.

• Çin Tehdidi: Otomotivden demir-çeliğe kadar birçok sektörde artan Çin ağırlığına karşı acil tedbir alınması istendi.

"FİNANSMAN EN BÜYÜK PROBLEM"

Şirketler için en büyük engelin finansmana ulaşım maliyeti olduğunu belirten Özdemir, sadece kaynak bulmak amacıyla şirketlerin halka açılmasının doğru bir strateji olmadığını ifade etti.

Ayrıca piyasa için kritik olan ancak zor durumdaki şirketlerin batırılmaması, buna karşın düşük faaliyetle yüksek ciro yapanların mercek altına alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

