ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın duyuracağı faiz kararı yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Analistler, yatırımcıların açıklanan şirket bilançolarını da değerlendirdiğini belirterek, bu hafta ABD'li teknoloji devlerinden Meta, Microsoft, Tesla, Apple ve IBM'in yayımlayacağı finansal sonuçların izleneceğini kaydetti.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan General Motors'un karı beklentileri aşarken, şirket 6 milyar dolarlık yeni hisse geri alım yetkisi açıkladı. General Motors'un hisseleri yüzde 5 artışla güne başladı.

ABD'li hava yolu şirketi American Airlines'ın ise hem geliri hem de karı beklentilerin altında kaldı. Şirketin hisseleri, bu yıl için güçlü gelir büyümesi beklendiğini duyurmasına rağmen yüzde 2 düşüş gösterdi.

Uçak üreticisi Boeing'in hisseleri de şirketin beklentilerin üzerinde gelir ve satışlarında artış bildirmesine karşın yüzde 2'den fazla geriledi.

Ayrıca, ABD hükümetinin 2027 yılında sigorta şirketlerine yapılan ödemeleri çok düşük bir oranda artırmayı önermesinin ardından sağlık sigorta şirketlerinin hisselerindeki düşüş dikkati çekti. CVS Health hisseleri yüzde 10, Humana ile UnitedHealth hisseleri yüzde 16 değer kaybetti.

TRUMP, GÜNEY KORE İÇİN VERGİ ORANLARINI ARTIRDI

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 1,4 artarak konut fiyatlarının artış hızının değişmediğini gösterdi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymadığı için Güney Kore'ye uygulanan otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifelerin yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıldığını duyurdu.

Analistler, ABD'deki ticari ve mali gelişmelerin de yakından takip edildiğini ifade ederek, hükümetin tekrar kapanma riskinin artması ile olası ticaret gerilimlerinin piyasalarda bir baskı unsuru olduğuna işaret etti.

(AA)