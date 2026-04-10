Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ), Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından açılan dev doğal gaz tedarik ihalesinde süreci tamamlayarak sözleşmeyi imzaladı. Mart ayında en iyi teklifi verdiği duyurulan şirket, 811,5 milyon TL değerindeki projeyi resmileştirdi.

İHALE VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre, 11 Mart 2026 tarihinde gerçekleşen ihale süreci, 9 Nisan 2026 tarihinde atılan imzalarla sonuçlandı.

Sözleşme Bedeli: 811.594.000 TL

İmzalanma Tarihi: 9 Nisan 2026

Tedarik Miktarı: 310.000.000 kWh enerji (Yaklaşık 29.135.338 Sm³)

Kapsam: ÇAYKUR’a ait 17 fabrikanın tamamı.

Gaz Tipi: LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ve CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz).

HİSSELER NE DURUMDA?

NTGAZ hisseleri yazım sırasında yüzde 0,67'lik yükselişle 12.06 TL'den işlem gördü.

