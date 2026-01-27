Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Polonya’da yeni bir şirket kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

ONCSM HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Açıklamaya göre, "Oncosem sp. z o.o." unvanıyla kurulacak şirketin sermayesi 100.000 Polonya Zlotisi (PLN) olarak belirlendi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Oncosem, söz konusu şirkete yüzde 10 oranında sermaye payı ile iştirak edecek.

ONCSM HİSSESİNDE SON DURUM

ONCSM payları, bugünkü seansta artan satış baskısıyla karşılaştı. Saat 14.51 itibarıyla %-1,96 oranında değer kaybeden hissenin güncel fiyatı 312,00 TL olarak işlem görüyor.