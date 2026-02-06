Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) dün akşam yapılan bildirim, hissede yaşanan hareketliliğin arkasındaki kurumsal gücü gözler önüne serdi.

Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre ZGYO’da 5.100.000 nominal pay alımı yapıldı. Son alımla Bulls Portföy’ün ZGYO paylarındaki oranı yüzde 16,41 seviyesine ulaştı.

YATIRIMCISINA HAFTALIK YÜZDE 20 KAZANDIRDI

Güne güçlü bir başlangıç yapan ZGYO, açılışta yüzde 9,94 oranında primlenerek 25,22 TL seviyesinden tavan fiyatı gördü.

9,77 TL fiyatla halka arz edilen şirket, Bulls Portföy’ün "hikaye bitmedi" dedirten alımlarıyla birlikte sadece bu hafta içinde yatırımcısına yüzde 20 oranında bir getiri sağlamış oldu.

