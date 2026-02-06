İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., haftanın son işlem günü olan 6 Şubat Cuma tarihli "günlük yabancı oranları" raporunu yayımladı. Rapora göre Borsa İstanbul’da yabancı payı günlük bazda -0,17 puanlık sınırlı bir düşüşle yüzde 36,69 seviyesine gerilerken, bazı hisselerdeki yabancı girişi dikkat çekici boyuta ulaştı.
Günün en hareketli hisselerinde yabancı ilgisi ALVES Kablo ve Formet Metal üzerinde yoğunlaştı.
10 GÜNDÜR ALINAN HİSSELER
Raporun en kritik verisi, yabancı yatırımcının istikrarlı bir şekilde pozisyon artırdığı şirketler oldu. Aşağıdaki 5 hissede tam 10 işlem günüdür kesintisiz yabancı girişi yaşanıyor:
• AYCES
• GLYHO
• KMPUR
• RYGYO
• TABGD
"SÜREKLİ DÜŞÜŞ" SERİSİ: YABANCININ ÇIKTIĞI HİSSELER
Bazı hisselerde ise yabancı satışı kronik bir hal almış durumda. Özellikle GENTS, GOZDE ve PASEU 10 gündür yabancı payının eridiği kağıtlar olarak listenin başında yer alıyor. Onları 8 günlük düşüş serisiyle FZLGY ve TNZTP takip ediyor.
Borsa genelinde yabancı payının yüzde 36,69 seviyesinde yatay/negatif seyretmesi, seçici hisse bazlı hareketlerin önemini artırıyor. 10 günlük artış serisi yakalayan hisseler, kurumsal ilginin kalıcı olup olmadığını anlamak adına takibimizde olacak.
Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.