Günün en hareketli hisselerinde yabancı ilgisi ALVES Kablo ve Formet Metal üzerinde yoğunlaştı.

10 GÜNDÜR ALINAN HİSSELER

Raporun en kritik verisi, yabancı yatırımcının istikrarlı bir şekilde pozisyon artırdığı şirketler oldu. Aşağıdaki 5 hissede tam 10 işlem günüdür kesintisiz yabancı girişi yaşanıyor:

• AYCES

• GLYHO

• KMPUR

• RYGYO

• TABGD

"SÜREKLİ DÜŞÜŞ" SERİSİ: YABANCININ ÇIKTIĞI HİSSELER

Bazı hisselerde ise yabancı satışı kronik bir hal almış durumda. Özellikle GENTS, GOZDE ve PASEU 10 gündür yabancı payının eridiği kağıtlar olarak listenin başında yer alıyor. Onları 8 günlük düşüş serisiyle FZLGY ve TNZTP takip ediyor.

Borsa genelinde yabancı payının yüzde 36,69 seviyesinde yatay/negatif seyretmesi, seçici hisse bazlı hareketlerin önemini artırıyor. 10 günlük artış serisi yakalayan hisseler, kurumsal ilginin kalıcı olup olmadığını anlamak adına takibimizde olacak.

