Dün 12.747,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,95 puan ve yüzde 0,10 artışla 12.760,83 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 46,81 puan ve yüzde 0,37 kazançla 12.794,69 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.706,34 puanı, en yüksek 12.810,84 puanı gördü.

GÜNÜN İLK YARISINDA EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,25, mali endeks yüzde 0,08 ve sanayi endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken hizmetler endeksi yüzde 0,27 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si yükselirken 61'ü düştü, 2'si yatay seyretti.

En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türk Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 735 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,22, bileşik getirisi yüzde 35,98 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1730, sterlin/dolar paritesi 1,3480 ve dolar/yen paritesi 157,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,2870 liradan, avro 50,8030 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,4 artışla 4 bin 735 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yatay seyirle 63,6 dolardan işlem görüyor.

(AA)