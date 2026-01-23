Şirket tarafından yapılan ilk açıklamada, yurt dışına ihraç edilmek üzere yurt içinde yerleşik bir müşteriden alınan büyük ölçekli bir siparişin detayları paylaşıldı. İnsansız Deniz Araçlarına (İDA) yönelik geliştirilen "Entegre Ses ve Veri Haberleşme Sistemi" için imzalanan sözleşmenin bedeli 1.415.270 ABD doları olarak açıklandı.

Söz konusu siparişin, daha önce başarıyla tamamlanan bir projenin devamı niteliğinde olduğu vurgulanırken; bu gelişmenin şirketin ihracat kabiliyetini ve sürdürülebilir gelir yapısını güçlendirdiği belirtildi.

HAVA SAHASI GÜVENLİĞİNE GÖREV KRİTİK ÇÖZÜMLER

ONRYT, ikinci kap açıklamasında ise savunma ve sivil havacılık güvenliğini yakından ilgilendiren bir iş birliğini daha duyurdu. Şirket, askeri ve sivil hava sahası kontrolünde kullanılmak üzere 523.788,73 dolar tutarında "Görev Kritik Ses Haberleşme ve Kayıt Sistemi" siparişi aldığını bildirdi.

İHRACAT VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Şirket yönetiminden yapılan değerlendirmede, alınan bu yeni siparişlerin yüksek katma değerli savunma teknolojilerindeki yerli üretim gücünü yansıttığı ifade edildi. Özellikle insansız deniz araçlarına yönelik projenin devam niteliğinde olması, müşteri sadakati ve teknolojik süreklilik açısından piyasa analistleri tarafından pozitif karşılandı.

Borsada işlem gören ONRYT paylarının, bu iki önemli iş ilişkisi sonrası haftanın son işlem gününde nasıl bir tepki vereceği merak konusu. Toplam tutarın yaklaşık 2 milyon doları bulması, şirketin ciro büyümesine doğrudan katkı sunacak önemli bir kalem olarak görülüyor.

HİSSELER NE DURUMDA?

ONRYT hisseleri haftanın son işlem gününe 70,15 TL'den başladı. Hisseler anlaşmaların ardından saat 11.50 itibarıyla 72,05 TL'ye kadar yükseldi.

Hisseler TSI 12.18 itibarıyla yüzde 2,21'lik yükseliş ile 71,55 TL'den işlem gördü.

