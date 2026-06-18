Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel enerji piyasalarının yönünü tayin edecek 2050 vizyonunu paylaştı.

"Dünya Petrol Görünümü 2026" raporunu yayımlayan örgüt, yeşil dönüşüm senaryolarının aksine küresel petrol talebinin henüz zirve yapmadığını ve görünür gelecekte de bu yönde hiçbir işaret bulunmadığını ilan etti.

Örgüt, özellikle uzun vadeli küresel talep beklentisini yukarı yönlü revize ederek dikkatleri üzerine çekti.

2050 HEDEFİ GÜNCELLENDİ

OPEC’in en son raporunda yer alan verilere göre küresel petrol tüketimi önümüzdeki çeyrek asır boyunca büyümesini sürdürecek. Raporda öngörülen talep projeksiyonları şu şekilde sıralandı:

• 2025 - 2030 Dönemi: Küresel petrol talebinin 2025 yılındaki günlük 105,1 milyon varillik seviyesinden, 2030 yılına gelindiğinde günlük 113,3 milyon varile yükselmesi bekleniyor. Kuruluş, bu iki yıla ait tahminlerini geçen yılki raporuna göre büyük ölçüde sabit tuttu.

• 2050 Zirvesi Yukarı Çekildi: Örgüt, yüzyılın ortasına (2050 yılına) ilişkin küresel petrol talebi tahminini ise yukarı yönlü güncelledi. Geçen yıl günlük 122,9 milyon varil olarak öngörülen bu rakam, yeni raporda günlük 124 milyon varile çıkarıldı.

REVİZYONUN ARKASINDAKİ NEDEN: "ENERJİ GÜVENLİĞİ"

OPEC, uzun vadeli tahminlerdeki bu yukarı yönlü değişikliğin temel gerekçesini küresel politika eksenindeki kaymalara bağladı. Başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok bölgede, safi bir yeşil dönüşüm yerine "enerji güvenliği" ve "uygun maliyetli enerjiye erişim" ilkelerini öne çıkaran politika değişikliklerinin yaşandığı vurgulandı.

Bunun yanı sıra Hindistan, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika gibi gelişmekte olan dinamik bölgelerdeki güçlü ekonomik büyüme ve nüfus artışının da uzun vadeli talep görünümünü doğrudan desteklediği belirtildi.

GENEL SEKRETER: "ZİRVE BEKLEMİYORUZ"

Raporun lansmanında konuşan OPEC Genel Sekreteri, petrol talebinde görünür gelecekte herhangi bir tepe noktası (zirve) ve ardından düşüş beklenmediğinin altını çizdi. Raporda yer alan diğer çarpıcı başlıklar ise şöyle:

• Enerjinin Kralı Petrol: Petrol, gelecekte de küresel enerji karışımındaki en büyük pay sahibi unvanını koruyacak. Yüzyılın ortasında bile petrolün küresel enerji sepetindeki payının yaklaşık yüzde 30 seviyesinde kalacağı öngörülüyor.

• Toplam Enerji İhtiyacı Artıyor: Dünyanın toplam birincil enerji talebinin, nüfus artışı ve sanayileşmeyle birlikte 2050 yılına kadar yüzde 23 oranında artacağı tahmin ediliyor.

DEV YATIRIM ÇAĞRISI: YILLIK 7 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE KAYNAK ŞART

OPEC, gelecekte yaşanması beklenen bu devasa talebin arz güvenliği krizi yaratmadan sorunsuz bir şekilde karşılanabilmesi için sektöre yönelik net bir uyarıda bulundu.

Raporda, küresel petrol endüstrisine ve altyapı projelerine uzun vadede yıllık 7 milyar doların üzerinde yatırım yapılması gerektiği önemle ifade edildi. Yatırımların aksaması durumunda küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaşanabileceğine dikkat çekildi.