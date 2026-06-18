Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Motorin fiyatlarında art arda yaşanan düşüşlerin ardından, bu kez araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber benzin cephesinden geldi.

İNDİRİM BU GECE YARISI GELİYOR

Son dönemde motorin fiyatlarına üç gün üst üste gelen ve toplamda 2 TL'yi aşan indirimlerin ardından, gözler uzun süredir sessizliğini koruyan benzin fiyatlarına çevrilmişti.

Sektör temsilcilerinden alınan son bilgilere göre, benzin fiyatlarında da beklenen kırılma gerçekleşiyor.

Enerji piyasalarını yakından takip eden gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada indirim müjdesini verdi.

Aydilek, benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere normal şartlarda 3,96 TL'lik bir indirim oluştuğunu belirtti.

Ancak eşel mobil sisteminin devreye girmesi nedeniyle, bu indirimin 99 kuruşluk kısmının doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacağı ifade edildi.

18 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 63,15 TL

Motorin litre fiyatı: 64,42 TL

LPG litre fiyatı: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 62,99 TL

Motorin litre fiyatı: 64,26 TL

LPG litre fiyatı: 31,39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 64,10 TL

Motorin litre fiyatı: 65,52 TL

LPG litre fiyatı: 31,97 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 64,38 TL

Motorin litre fiyatı: 65,79 TL

LPG litre fiyatı: 31,79 TL