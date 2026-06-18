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Motorin fiyatlarına bugün gelen üçüncü indirimden sonra benzin için beklenen haber geldi. Benzine indirim tarihi belli oldu.

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Motorin fiyatlarında art arda yaşanan düşüşlerin ardından, bu kez araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber benzin cephesinden geldi.

Motorine bir indirim daha! 3 günde 2 TL'yi aşan düşüş Motorine bir indirim daha! 3 günde 2 TL'yi aşan düşüş

İNDİRİM BU GECE YARISI GELİYOR

Son dönemde motorin fiyatlarına üç gün üst üste gelen ve toplamda 2 TL'yi aşan indirimlerin ardından, gözler uzun süredir sessizliğini koruyan benzin fiyatlarına çevrilmişti.

Sektör temsilcilerinden alınan son bilgilere göre, benzin fiyatlarında da beklenen kırılma gerçekleşiyor.

Enerji piyasalarını yakından takip eden gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada indirim müjdesini verdi.

Aydilek, benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere normal şartlarda 3,96 TL'lik bir indirim oluştuğunu belirtti.

Ancak eşel mobil sisteminin devreye girmesi nedeniyle, bu indirimin 99 kuruşluk kısmının doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacağı ifade edildi.

Benzine beklenen indirim geliyor: Tarih belli oldu, Görsel 1

18 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 63,15 TL
Motorin litre fiyatı: 64,42 TL
LPG litre fiyatı: 31,99 TL

Benzine beklenen indirim geliyor: Tarih belli oldu, Görsel 2

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 62,99 TL
Motorin litre fiyatı: 64,26 TL
LPG litre fiyatı: 31,39 TL

Benzine beklenen indirim geliyor: Tarih belli oldu, Görsel 3

Ankara
Benzin litre fiyatı: 64,10 TL
Motorin litre fiyatı: 65,52 TL
LPG litre fiyatı: 31,97 TL

Benzine beklenen indirim geliyor: Tarih belli oldu, Görsel 4

İzmir
Benzin litre fiyatı: 64,38 TL
Motorin litre fiyatı: 65,79 TL
LPG litre fiyatı: 31,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 64.39
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 63.11
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 35.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.36
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 38.78
Gazyağı 60.12
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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