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Motorine 44 kuruş indirim geldi. Son üç günde toplam indirim 2 lira 1 kuruşa ulaştı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatlar.

Akaryakıt fiyatlarında indirim serisi devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 18 Haziran itibarıyla 44 kuruşluk yeni indirim yansıtıldı.

Motorinde son üç gün içerisinde peş peşe fiyat düşüşleri yaşandı. Daha önce iki gün üst üste sırasıyla 40 kuruş ve 1 lira 17 kuruş indirim uygulanmıştı. Son 44 kuruşluk indirimle birlikte motorin fiyatlarında üç günde toplam 2 lira 1 kuruşluk gerileme gerçekleşti.

18 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 63,15 TL
Motorin litre fiyatı: 64,42 TL
LPG litre fiyatı: 31,99 TL

Motorine bir indirim daha! 3 günde 2 TL yi aşan düşüş, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 62,99 TL
Motorin litre fiyatı: 64,26 TL
LPG litre fiyatı: 31,39 TL

Motorine bir indirim daha! 3 günde 2 TL yi aşan düşüş, Görsel 2

Ankara'da akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64,10 TL
Motorin litre fiyatı: 65,52 TL
LPG litre fiyatı: 31,97 TL

Motorine bir indirim daha! 3 günde 2 TL yi aşan düşüş, Görsel 3

İzmir'de akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64,38 TL
Motorin litre fiyatı: 65,79 TL
LPG litre fiyatı: 31,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 64.39
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 63.11
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 35.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.36
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 38.78
Gazyağı 60.12
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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