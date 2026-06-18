Akaryakıt fiyatlarında indirim serisi devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 18 Haziran itibarıyla 44 kuruşluk yeni indirim yansıtıldı.

Motorinde son üç gün içerisinde peş peşe fiyat düşüşleri yaşandı. Daha önce iki gün üst üste sırasıyla 40 kuruş ve 1 lira 17 kuruş indirim uygulanmıştı. Son 44 kuruşluk indirimle birlikte motorin fiyatlarında üç günde toplam 2 lira 1 kuruşluk gerileme gerçekleşti.

18 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 63,15 TL

Motorin litre fiyatı: 64,42 TL

LPG litre fiyatı: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 62,99 TL

Motorin litre fiyatı: 64,26 TL

LPG litre fiyatı: 31,39 TL

Ankara'da akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64,10 TL

Motorin litre fiyatı: 65,52 TL

LPG litre fiyatı: 31,97 TL

İzmir'de akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64,38 TL

Motorin litre fiyatı: 65,79 TL

LPG litre fiyatı: 31,79 TL