Edinilen bilgilere göre olay, otoyolun Karacabey geçiş noktasında yaşandı.

Altın sevkiyatı gerçekleştiren ve içerisinde üç personelin bulunduğu zırhlı araç, seyir halindeyken sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, savrularak yol kenarındaki araziye uçtu ve yaklaşık dört takla attıktan sonra durabildi.

Feci kazada araç sürücüsü E.Ö. ile güvenlik personelleri R.T. ve V.T. yaralandı.

Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, hafif yaralanan üç görevliyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

ENKAZDAN SADECE 3 KİLO ÇIKTI

Kazanın şoku atlatıldıktan sonra asıl kriz, araçta yapılan sayımda ortaya çıktı. Sevkiyat listesinde 11 kilogram olarak görünen altının, kaza sonrası araç içerisinde sadece 3 kilogramı bulunabildi.

Geriye kalan ve piyasa değeri oldukça yüksek olan 8 kilogram altının çarpmanın etkisiyle araziye mi saçıldığı, yoksa kaza kargaşasında başka bir durumun mu yaşandığı henüz netlik kazanmadı.

DEDEKTÖRLERLE "HAZİNE" AVI BAŞLADI

Kayıp altınların bulunması için bölge jandarma ekipleri tarafından ablukaya alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı geniş arazide dedektörlerle santim santim arama çalışması başlattı.

Öte yandan sevkiyatı yapan firma, kayıp altınların seri numaralarını acil koduyla 81 ildeki kuyumcu odaları ve esnafla paylaştı.

Çalıntı veya kayıp altınların bozdurulmaya çalışılması ihtimaline karşı esnaf uyarıldı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.