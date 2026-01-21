Türkiye’nin gemi inşa ve onarım sektöründeki güçlü temsilcilerinden Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD), küresel pazardaki etkinliğini yeni iş anlaşmalarıyla artırmaya devam ediyor. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamayla uluslararası sularda faaliyet gösteren iki şirketle el sıkıştığını bildirdi.

160 MİLYON TL’LİK YENİ İŞ HACMİ

20 Ocak 2026 tarihinde imzalanan sözleşmelerin toplam bedeli 3.700.000,00 USD olarak açıklandı. Güncel TCMB döviz satış kuru üzerinden hesaplandığında yaklaşık 160.150.430,00 TL’ye tekabül eden bu anlaşma, üç adet geminin kapsamlı tamir, bakım ve onarım işlerini içeriyor.

FİNANSAL TABLOLARA POZİTİF KATKI BEKLENTİSİ

Şirket yönetimi, imzalanan bu stratejik sözleşmelerin Özata Denizcilik’in 2026 yılı iş hacmi üzerinde doğrudan etkili olacağını vurguladı. KAP bildiriminde şu ifadelere yer verildi:

"Sözleşme konusu işin 2026 yılı iş hacmine ve finansal tablolarına olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir."

Gemi onarım dünyasındaki bu yeni gelişme, Özata Denizcilik'in 2026 yılı büyüme hedefleri açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

HİSSELER NE DURUMDA?

Hisseler yazım sırasında yüzde 0,39'luk yükseliş ile 154,2 TL'den işlem gördü.

