Buna göre Ankara, İstanbul, Çanakkale, Muş'taki bazı taşınmazların satışı yapılacak. Bu taşınmazlar için son teklifler, 28 ve 29 Ocak'a kadar verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

(AA)