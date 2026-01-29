Türkiye’deki bazı bankalar, altın ve gümüşe ek olarak paladyum hesabı hizmeti de sunmaya başlamıştır. Bu yöntem, en güvenli ve en kolay erişilebilir yatırım şeklidir.

İşleyiş: Vadesiz bir kıymetli maden hesabı açarak, bankanın belirlediği makas aralıklarıyla 1 gram ve katları şeklinde alım yapabilirsiniz.

Avantaj: Fiziksel saklama riskinin olmaması ve 7/24 mobil bankacılık üzerinden işlem yapılabilmesidir.

Dezavantaj: Her bankada bulunmaması ve alış-satış arasındaki kur farkının (makas) bazen yüksek olmasıdır.

Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonları (ETF)

Paladyuma doğrudan sahip olmak yerine, paladyum fiyatına endeksli yatırım fonlarına katılmak profesyonel bir yöntemdir.

Yerli Fonlar: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı "Kıymetli Madenler Fonları" veya "Yabancı Borsa Yatırım Fonları" üzerinden dolaylı olarak paladyum yatırımı yapılabilir. Bazı fonlar sepet yaparak içine platin ve paladyumu birlikte dahil eder.

Yabancı ETF'ler: Global piyasalarda işlem gören (örneğin New York Borsası’ndaki PALL ticker kodlu fon) paladyum fonları, doğrudan fiziksel paladyuma endeksli hareket eder.

VİOP ve Forex Piyasaları (Kaldıraçlı İşlemler)

Daha profesyonel ve kısa vadeli düşünen yatırımcılar için türev piyasalar bir seçenek oluşturmaktadır.

VİOP: Borsa İstanbul bünyesindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda paladyum kontratları üzerinden işlem yapılabilir.

Forex: Küresel piyasalarda yüksek kaldıraç kullanarak fiyat düşüşlerine (short) veya yükselişlerine (long) pozisyon açılabilir. Ancak bu piyasa yüksek risk içerir.

Fiziksel Paladyum Alımı

Paladyumun fiziksel olarak külçe veya sikke şeklinde temin edilmesi Türkiye piyasasında altın kadar yaygın değildir.

Erişim: Genellikle büyük rafineriler veya özel kıymetli maden ticareti yapan şirketler aracılığıyla sertifikalı külçeler satın alınabilir.

Saklama: Fiziksel alımlarda güvenlik ve saklama maliyetleri yatırımcı tarafından üstlenilmelidir.