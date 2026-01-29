Paladyumdaki sert yükselişin ana tetikleyicisi, Kuzey Amerika’daki olası tedarik aksaklıkları oldu. Kanada’nın Çin ile ticaret anlaşmalarını sürdürmesi durumunda yüzde 100 gümrük vergisi ile karşı karşıya kalabileceğine yönelik haberler, küresel paladyum üretiminde kritik role sahip olan bölgeden metal akışının kesilebileceği endişesini doğurdu.

ANALİSTLERDEN REVİZE: TAHMİNLER 300 DOLAR BİRDEN ARTTI

Piyasadaki bu hareketlilik, dev bankaların tahminlerini de yukarı yönlü güncelledi:

• UBS Tahmini: Güçlü yatırım girişlerini işaret eden UBS, paladyum fiyat tahminini 300 dolar artırarak 1.800 dolara yükseltti.

• Çin Etkisi: Guangzhou’da yuan cinsinden platin vadeli işlemlerinin başlatılması, platin grubu metallere olan ilgiyi ve işlem hacmini canlandırdı.

• Yıllık Performans: Elektrikli araç dönüşümü nedeniyle otomotiv sektöründeki endüstriyel kullanımı azalsa da paladyum yıl başından bu yana yüzde 25,78 değer kazanarak yatırımcıların yeni gözdesi oldu.

PİYASALARDA SON DURUM: 2.100 DOLAR SINIRI ZORLANIYOR

Bugün saat 14.36 itibarıyla emtia piyasasında paladyum, günlük yüzde 3’e yaklaşan bir primle 2.096 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gün içerisinde 2.032 dolar ile 2.169 dolar bandında geniş bir dalgalanma sergileyen metal, son haftalarda 2.195,50 dolar ile zirve denemesini yenilemişti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.