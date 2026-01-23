Elektronik ödeme sistemleri üzerinden yürütülen suç gelirleri trafiğine yönelik İstanbul merkezli operasyon, finans dünyasında geniş yankı uyandırdı.

MASAK ve Merkez Bankası raporlarıyla belgelenen usulsüzlükler sonrası, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ mercek altına alındı.

YASA DIŞI BAHİS PARASI "DİJİTAL" YOLLA AKLANMIŞ

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre operasyonun düğmesine, TCMB ve MASAK raporları sonucunda basıldı.

Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis, yasa dışı forex işlemleri ve dolandırıcılık yoluyla elde edilen milyarlarca liralık suç gelirinin, Papel’in elektronik altyapısı kullanılarak finansal sisteme entegre edildiği belirlendi.

Kirli paranın izini kaybettirmek için çok sayıda paravan şirket kullanıldığı ve karmaşık para transferleri gerçekleştirildiği tespit edildi.

YAZILIMCILAR VE PROJE YÖNETİCİLERİ DE GÖZALTINDA

Operasyonun en dikkat çeken yönlerinden biri, suçun işleniş biçimindeki "teknik" boyut oldu. Soruşturma kapsamında, şirketin sadece yöneticilerinin değil; teknik kadrosunun da sürece dahil olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, şirkette çalışan yazılım mühendisleri, bilgi işlem personeli ve proje yöneticileri, kara para transferini kolaylaştıran özel yazılımlar geliştirmek ve iz gizlemekle suçlanıyor. Bu tespit üzerine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

YÖNETİM TMSF'YE GEÇTİ

Mahkeme, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve şirketin faaliyetlerinin denetim altına alınması amacıyla Papel Elektronik Para şirketine kayyum atanmasına karar verdi.

Şirketin yönetimi TMSF’ye geçerken, soruşturma kapsamındaki şüphelilerin tüm mal varlıklarına da tedbir konuldu.