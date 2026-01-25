Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret AŞ, sermaye artırımı yoluyla halka arz hazırlıklarını tamamladı. Şirket, 54,7 milyon TL nominal değerli payını halka arz ederek Borsa İstanbul'a adım atmaya hazırlanıyor.

TALEP TOPLAMA 28–30 OCAK'TA

Halka arz kapsamında paylar, Halk Yatırım liderliğinde 28–30 Ocak tarihleri arasında 3 iş günü boyunca yatırımcıların talebine sunulacak. Talep toplama sürecinin ardından payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

HALKA ARZ FİYATI 21,50 TL

Nominal değeri 1 TL olan payların halka arz satış fiyatı 21,50 TL olarak belirlendi. Halka arz, şirketin çıkarılmış sermayesinin 218,65 milyon TL'den 273,35 milyon TL'ye yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek 54,7 milyon TL nominal değerli payların tamamının halka arz edilmesi planlanıyor.

Halka arza ilişkin izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığı bildirildi. İzahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanırken, başvuru yerlerinde yatırımcıların incelemesine de açık tutuluyor.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arzdan elde edilmesi beklenen gelirin; Yaklaşık yüzde 45'inin işletme sermayesinin finansmanında, yaklaşık yüzde 45'inin finansal borçların kapatılmasında, yüzde 15'inin makarna fabrikasına ilişkin finansal kiralama ödemelerinde kullanılması öngörülüyor.

Akhan Un, halka arzın ardından 1 yıl boyunca, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde pay satışı yapılmaması veya yeni bir halka arz gerçekleştirilmemesi yönünde satmama taahhüdünde bulundu.