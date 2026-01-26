Türkiye genelinde hava durumu hareketli bir haftaya giriş yapıyor. Kuzey, iç ve batı kesimlerde bulutluluk artarken, birçok il için kuvvetli yağış ve fırtına alarmı verildi. Meteoroloji, Marmara’dan Akdeniz’e kadar geniş bir hattı etkisi altına alacak olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları "tedbirli olun" mesajıyla uyardı.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BU İLLERİ VURACAK

Günün ilk saatlerinden itibaren Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların özellikle şu bölgelerde şiddetini artıracağı öngörülüyor:

Kıyı Ege ve Çanakkale

Balıkesir’in batı ilçeleri

Antalya çevreleri ve Burdur’un doğusu

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı bölge sakinlerini uyardı.

LODOSUN HIZI 90 KİLOMETREYİ BULACAK!

Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde güneyli yönlerden (lodos) esmesi bekleniyor. Fırtınanın hızının yer yer saatte 50 ila 90 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu durumun yol açabileceği riskler arasında şunlar yer alıyor:

Çatı uçması ve ağaç devrilmesi

Deniz ulaşımında sefer iptalleri

Soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Yağışlı havaya rağmen hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artmaya devam ediyor. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalırken, diğer bölgelerde bahar havasını andıran bir sıcaklık artışının yaşanacağı, ancak kuvvetli rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklığın değişkenlik gösterebileceği belirtildi.