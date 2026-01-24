BES yatırımcıları için 2026 yılının en büyük finansal devrimi sessiz sedasız hayata geçti. Yıllardır "parasını çekersen devlet katkın yanar" korkusuyla birikimine dokunamayan vatandaşlar için yeni bir dönem başladı. Artık sistemdeki paranızın yarısını (yüzde 50'sini) alıp, devletten gelen desteğin de bir kısmını cebinize koyabiliyorsunuz. Üstelik sistemden çıkmanıza da gerek kalmıyor!

BES'TEN CEZA ÖDEMEDEN PARA ÇEKMENİN GİZLİ FORMÜLÜ NEDİR?

"Kısmen Ödeme" adı verilen bu yeni sistem, vatandaşa "Sistemde kal ama acil ihtiyacını gör" diyor. İşte kimsenin tam anlatmadığı o formülün işleyişi:

• Yüzde 50 Hakkı: Birikmiş paranızın yüzde 50'sine kadar olan kısmını tek seferde çekebilirsiniz.

• Devlet Katkısı Sürprizi: Çektiğiniz tutarın yüzde 25'ine isabet eden devlet katkısını da devlet size hediye ediyor. Yani devletin parasını yakmadan nakit alabiliyorsunuz.

• Sistem Devam Ediyor: Hesabınız kapanmıyor, emeklilik haklarınız yanmıyor. Sadece içerideki nakit ihtiyacınızı karşılamış oluyorsunuz.

KİMLER BU PARAYI HEMEN ALABİLİR? (3 KRİTİK ŞART)

Bu imkandan yararlanmak için "keyfi" değil, belirli şartları karşılamanız gerekiyor. İşte o şartlar:

Evlilik Hazırlığı: Evlenecek olan gençler, BES birikimlerini peşinat veya masraf olarak çekebiliyor.

Konut Alımı: İlk evini alacak olanlar, tapu işlemleri öncesinde BES'teki parasını nakde çevirebiliyor.

Eğitim Masrafları: Üniversite ve üstü eğitim giderleri için bu para can suyu oluyor.

Doğal Afet: Allah korusun, bir afet durumunda hiçbir şart aranmadan paraya ulaşılabiliyor.

"10 YIL BEKLEME" KURALI NASIL AŞILIYOR?

Eski sistemde devlet katkısının tamamını almak için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak gerekiyordu.

Yeni "Kısmen Ödeme" formülünde ise bu süre şartı esnetildi. Belirli şartları karşılayanlar, sistemdeki 5. yıllarından itibaren bu nakit alma yolunu kullanabiliyorlar.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI NAKİT ARAYIŞI ARTTI!

Merkez Bankası’nın yaptığı 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası piyasalar hareketlendi. Ev peşinatı veya kredi kapatmak için acil nakit arayan vatandaşlar, BES hesaplarını kontrol etmeye başladı. Uzmanlar uyarıyor: "Sistemden tamamen çıkıp tüm haklarınızı yakmak yerine, 'kısmen ödeme' formülünü kullanın; hem paranızı alın hem devlet katkınız içeride büyümeye devam etsin."