İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, iş dünyasında yankı uyandıran önemli bir karara imza attı.

14 Ocak 2026 tarihinde alınan kararla, firari iş insanı Turgay Ciner’in sahibi olduğu Park Holding ve bağlı ortaklıklarında uygulanan yönetim tedbirlerinde değişikliğe gidildi.

Mahkeme, şirket üzerindeki "yönetim kayyumu" tedbirini kaldırarak, süreci "denetim kayyumu" modeline evirdi.

TMSF’NİN ROLÜ DEĞİŞTİ: İCRACI DEĞİL, DENETLEYİCİ OLACAK

Alınan karar gereği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) artık şirketin doğrudan yönetimini üstlenmeyecek. Bunun yerine, şirketin karar ve işlemlerini denetlemek ve raporlamakla yükümlü olacak.

Bu değişiklik kapsamında, TMSF tarafından daha önce atanan Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerinin görevleri resmen sona erdi.

KAP’TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili resmi duyuru, Park Holding’in Borsa İstanbul’da işlem gören iştiraki Park Elektrik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, mahkeme kararının CMK'nın 133/1 maddesi uyarınca alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ve hakim ortağı Park Holding A.Ş. hakkında uygulanmakta olan yönetim kayyımlığı tedbiri kaldırılarak; TMSF'nin şirket faaliyetlerini denetlemek ve raporlamakla görevli olmak üzere 'Denetim Kayyımı' olarak atanmasına karar verilmiştir."

YENİ DENETİM KADROSU BELLİ OLDU

Yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğini onaylayacak olan yeni denetim kayyum heyeti de belirlendi. Herhangi ikisinin müşterek imzasıyla işlem yapmaya yetkili kılınan isimler şunlar:

• Özgür Çağlayan

• Fatma Sevil Kanar

• Canan Yılmaz

• Ayçe Saygel

• Sanem Feriha Öcal Dereli

• Şeref Dinçbaylı

Şirket yetkilileri, ticari faaliyetlerin herhangi bir aksama olmaksızın, ilgili mevzuat ve yargı kararları çerçevesinde kesintisiz devam ettiğini vurguladı.