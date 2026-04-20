Şirket ortaklarının katılımıyla gerçekleşen genel kurulda, bu yıl nakit temettü dağıtılmaması kararlaştırıldı.

KÂR GEÇMİŞ YIL HESAPLARINA AKTARILDI

Genel kurulda kabul edilen önerge doğrultusunda, şirketin mali tablolarında oluşan dönem kârının kullanım şekli netleşti. Kararın detayları şu şekildedir:

Dönem Kârı: Sermaye Piyasası mevzuatına göre 4.566.020.425,00 TL, Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre ise 6.923.356,21 TL yıllık kâr oluştu.

Kaynak: KAP

Yedek Akçe: VUK’a göre oluşan kârdan 346.167,81 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına karar verildi.

Transfer: Geriye kalan 6.577.188,40 TL’lik tutarın Geçmiş Yıllar kâr/zarar hesaplarına aktarılması kararlaştırıldı.

