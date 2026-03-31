Genel Kurulda kabul edilen karara göre hem Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hem de Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca tutulan yasal kayıtlarda, 2025 yılına ilişkin "dağıtılabilir kâr" tespit edilemedi.

Şirketin ana sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, teknik olarak dağıtılacak bir kâr payı oluşmadığı için yönetim kurulunun sunduğu "nakit temettü ödenmemesi" teklifi, pay sahipleri tarafından onaylandı.

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

Pegasus’un bu kararı, şirketin mevcut büyüme stratejileri veya yasal kayıtlardaki kâr/zarar dengesiyle paralel bir adım olarak değerlendiriliyor.

Havacılık sektöründe operasyonel kâr rakamları yüksek olsa da yasal kayıtlardaki teknik detaylar (amortisman, kur farkı vb.) temettü kararını doğrudan etkileyebiliyor.

Pegasus, 2026 yılı süresince elde edilecek finansal performans ve önümüzdeki dönemlerdeki yatırım planları ışığında kâr dağıtım politikasını her yıl yeniden değerlendirmeye devam edecek.