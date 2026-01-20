Küresel bakır arzının kilit aktörü Peru, 2025’in son çeyreğinde üretim performansında ciddi bir düşüş yaşadı. Peru Enerji ve Maden Bakanlığı tarafından dün (19 Ocak 2026) açıklanan verilere göre, ülkenin toplam bakır üretimi geçtiğimiz Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %11,2 oranında azalarak 216 bin 152 tona geriledi.

Yıllık toplamda büyüme sürüyor

Kasım ayındaki bu keskin düşüşe rağmen, 2025 yılının genel tablosu henüz negatife dönmüş değil. Bakanlık raporu, Ocak-Kasım dönemini kapsayan ilk 11 ayda üretimin, 2024’ün aynı dönemine göre %1,6 artarak 2,5 milyon tona ulaştığını ortaya koydu. Ancak aylık bazdaki bu çift haneli daralma, sektörün sürdürülebilirliği konusundaki endişeleri artırdı.

Üretimdeki düşüşün nedenleri neler?

Analistler ve sektör temsilcileri, Peru'nun üretimdeki bu tıkanıklığının arkasında birkaç temel yapısal sorun olduğunu vurguluyor:

Cevher Kalitesinin Düşmesi: Yıllardır süren yoğun madencilik faaliyetleri sonucunda, büyük madenlerdeki bakır tenörü (cevher kalitesi) doğal olarak azalıyor. Aynı miktar cevherden daha az metal elde edilmesi üretimi baskılıyor.

Yeni Proje Eksikliği: 2022'de açılan Quellaveco madeninden bu yana ülkede üretime geçen dev ölçekli yeni bir projenin olmaması, mevcut madenlerdeki doğal düşüşü telafi etmeyi zorlaştırıyor.

Bürokratik ve Sosyal Engeller: Çevresel izin süreçlerindeki karmaşıklık ve maden bölgelerindeki yerel topluluklarla yaşanan zaman zaman kesintiye uğrayan diyalog süreci, operasyonel verimliliği etkiliyor.