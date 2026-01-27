Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun İstanbul ve Tekirdağ'daki ARİ/TPO/K/F20-d1-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatındaki yüzde 100 hissesinin tamamı BOTAŞ'a devredildi.

Ayrıca, TPAO'nun Tekirdağ'da bulunan ARİ/TPO/K/3302 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresi 10 yıl uzatıldı.

(AA)