Küresel emtia piyasalarında petrol, 2025 yılında yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. WTI Crude Oil fiyatları yıl genelinde yaklaşık %20 gerileyerek, son on yılların en zayıf performanslarından birine imza attı.

2024 yılında yatay bir seyir izleyen petrol fiyatlarıyla birlikte, 2025 sonuçları üst üste üçüncü kez yıllık bazda kazanç üretilemeyen bir dönemi işaret etti.

Gümüşün Altında Kapanış: Tarihi Eşik Aşıldı

Yaşanan sert düşüşün ardından WTI ham petrol fiyatları, yılı gümüş fiyatlarının altında kapattı. Bu gelişme, 1980’lerden bu yana ilk kez petrolün gümüşün gerisinde kaldığı bir yıl sonu olarak kayıtlara geçti.

Arz Fazlası Baskıyı Artırdı

Petrol fiyatlarındaki zayıflığın arkasında ise küresel arz fazlası öne çıktı. Hem International Energy Agency (IEA) hem de ABD hükümeti, 2025 yılında petrol üretiminin tüketimi günlük yaklaşık 2 milyon varil aştığını açıkladı.

2026 İçin Uyarı: Dalgalanma Devam Edebilir

Görsel Kaynak: NymexYetkililer, bu arz fazlasının 2026 yılında daha da genişleyebileceği uyarısında bulunurken, piyasada fiyatlar üzerindeki baskının sürebileceğine dikkat çekiliyor.

Analistlere göre, jeopolitik riskler ve OPEC+ politikaları fiyatlar üzerinde kısa vadeli etkiler yaratabilse de, arz–talep dengesindeki bozulma petrol piyasasında oynaklığın ana kaynağı olmaya devam edecek.

Uzmanlar, 2026 yılına girilirken petrol piyasası için yüksek volatiliteye hazırlıklı olunması gerektiği görüşünde birleşiyor.