Rekabet Kurulu, iş dünyasını yakından ilgilendiren bir dizi devralma ve ortak girişim başvurusunu karara bağladı. Kurulun onay verdiği işlemler arasında en dikkat çeken hamle, otomotiv perakendeciliğinin lideri Otokoç’un stratejik genişlemesi oldu.

Kurulun internet sitesinde yayımlanan kararlara göre, otomotivden havacılığa, finanstan teknolojiye kadar birçok sektörde önemli satın alma ve birleşme işlemlerine yeşil ışık yakıldı.

OTOKOÇ, STELLANTİS MARKALARIYLA BÜYÜYOR

Koç Topluluğu bünyesindeki Otokoç Otomotiv, portföyünü genişletmeye devam ediyor. Rekabet Kurulu, Nazer Otomotiv’e ait olan Peugeot, Citroen ve Opel bayiliklerinin tüm tesis ve varlıklarıyla birlikte Otokoç’a devredilmesine izin verdi.

Bu onayla birlikte Otokoç, Türkiye otomotiv pazarında Stellantis grubu markalarındaki hizmet ağını ve pazar payını güçlendirmiş oldu.

İKİNCİ EL PİYASASINDA GRUP İÇİ TRANSFER

Otomotiv sektöründeki bir diğer önemli onay ise Anadolu Grubu iştirakleri arasında gerçekleşen yapılanma oldu.

Çelik Motor bünyesinde faaliyet gösteren online ikinci el araç platformu "ikinciyeni.com" ve Carwizz Oto Ekspertiz markaları, Yes Oto Kiralama ve Turizm AŞ'ye (Enterprise Türkiye) devredildi.

Bu hamle, kiralama ve ikinci el operasyonlarının tek çatı altında konsolide edilmesi olarak yorumlanıyor.

