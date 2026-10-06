Gün içinde en düşük 12.314,32, en yüksek ise 12.445,50 puan seviyelerini test eden ana endeks, günü önceki kapanışa göre 69,66 puan ekside kapattı. BIST 30 endeksi de günü yüzde 0,49 azalışla 15.381,69 puandan geride bıraktı.

TEKNOLOJİ ENDEKSİ AYRIŞTI, SANAYİ HİSSELERİ GERİLEDİ

Sektör endeksleri bazında bakıldığında mali endeks yüzde 0,50, hizmetler endeksi yüzde 0,96 ve sanayi endeksi yüzde 1,21 değer kaybederken; teknoloji endeksi yüzde 0,98 prim yaparak pozitif ayrıştı.

BIST 100 bünyesindeki hisselerin 28’i günü yükselişle, 69’u ise düşüşle tamamladı. Günün en çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Astor Enerji, Akbank, Türk Hava Yolları ve Tüpraş olarak öne çıktı.

Günün en çok yükselen ve düşen hisseleri şunlar oldu:

ALTININ KİLOGRAMI 6,6 MİLYON LİRAYI AŞTI

Kıymetli madenler piyasasında yukarı yönlü trend korundu. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 6 milyon 610 bin liraya yükseldi.

Uluslararası piyasalarda ise altının ons fiyatı saat 18.20 itibarıyla 4 bin 161 dolar seviyesinde işlem gördü.

DÖVİZ, TAHVİL VE EMTİA PİYASASINDA SON DURUM

• Döviz Kurları: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 49,0574 TL, satışta ise 49,2540 TL olarak açıkladı. Küresel piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1260, sterlin/dolar 1,3280 ve dolar/yen paritesi 158,1 seviyelerinde dengelendi.

• Tahvil Piyasası: Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda 15 Mart 2028 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 36,12, bileşik getirisi ise yüzde 39,38 seviyesinden gerçekleşti.

• Brent Petrol: Londra piyasasında aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 2,1’lik düşüşle 98,2 dolara geriledi.

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