ABD’nin aralık ayı enflasyonu beklentileri karşıladı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun açıkladığı verilere göre yıl sonu kapanışında ABD enflasyonu aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 artış gördü.

Rakamlar beklentileri karşılasa da çekirdek enflasyondaki hafif kıpırdanma dikkatlerden kaçmadı.

Analistler, bu verinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mevcut para politikası rotasında ani bir değişikliğe yol açmayacağını öngörüyor.

BAŞKENTTE "BAĞIMSIZLIK" KAVGASI BÜYÜYOR

Piyasalar enflasyon verisiyle nefes alsa da asıl gerilim Fed ekseninde dönüyor. Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik başlatılan ve "eşi benzeri görülmemiş" olarak nitelendirilen cezai soruşturma, bankanın bağımsızlığına dair endişeleri zirveye taşıdı.

Eski Fed başkanları bu hamleyi "siyasi müdahale" olarak yorumlarken, Washington kulislerinde yeni başkan adayları konuşulmaya başlandı bile.

ABD basınında yer alan iddialara göre Başkan Donald Trump, Fed başkanlığı için varlık yönetim devi BlackRock’ın yöneticisi Rick Rieder ile bir görüşme yapmaya hazırlanıyor.

TRUMP’TAN "TRİLYON DOLARLIK" UYARI VE İRAN RESTİ

Ekonomi yönetimindeki belirsizlik sürerken, Başkan Trump sosyal medya üzerinden iki kritik mesaj verdi:

• İran’a Ambargo: Trump, İran ile iş yapan ülkelere ABD ticaretinde yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

• Yüksek Mahkeme Resti: Gümrük vergileriyle ilgili beklenen Yüksek Mahkeme kararına değinen Trump, aleyhte bir karar çıkması durumunda ABD’nin geri ödemesi gereken tutarın trilyonlarca doları bulabileceğini öne sürdü.

PİYASALAR NASIL TEPKİ VERDİ?

Enflasyon verisi ve jeopolitik risklerin gölgesinde varlık fiyatlamaları saat 16.40 itibarıyla şu şekilde şekillendi:

• Altın (Ons): Jeopolitik gerilimden de beslenerek yüzde 0,45 artışla 4.614 dolar seviyesinden işlem görüyor.

• Petrol: Brent petrol yüzde 1,73 artışla 64,67 dolar seviyesinde.

• Dolar/TL: Yüzde 0,1 artışla 43,15 TL seviyesinde dengelendi.

• Bitcoin: Yüzde 1,77 yükselişle 92.204 dolar bandında kayda geçti.