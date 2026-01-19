Küresel piyasalarda ve yurt içinde gözler Cuma gününe çevrildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody’s, aynı gün Türkiye’ye ilişkin kredi notu ve görünüm kararlarını açıklayacak. Açıklanacak kararların, başta Borsa İstanbul, döviz kurları, CDS primleri ve Türkiye’nin dış finansmana erişimi üzerinde etkili olması bekleniyor.

Özellikle son dönemde ekonomi yönetiminin attığı adımlar, dezenflasyon süreci, rezervlerdeki toparlanma ve para politikasındaki sıkı duruş, kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinde belirleyici başlıklar arasında yer alıyor. Piyasalar, notta ya da görünümde olası bir değişikliğin, Türkiye varlıklarına yönelik algıyı doğrudan etkileyeceği görüşünde.

Moody’s cephesinde beklenti: Ba3 ve “durağan” ağırlıkta

Matriks Haber tarafından paylaşılan anket sonuçlarına göre, piyasadaki kurumların büyük bölümü Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu Ba3 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor. Görünüm tarafında ise katılımcıların önemli kısmı “durağan” görüşünde birleşirken, daha sınırlı sayıda kurum “pozitif” görünüm ihtimaline dikkat çekiyor. Anket medyanı “pozitif” olsa da, dağılımın önemli bölümü mevcut notun korunacağı yönünde.

Moody’s’in Ba3 seviyesi, Türkiye’yi halen “yatırım yapılabilir seviyenin altında”, yani spekülatif kategoride konumlandırıyor. Bu nedenle notta ya da görünümde olası bir iyileşme, özellikle yabancı yatırımcı algısı açısından yakından izleniyor.

Fitch kararı da aynı gün gelecek

Cuma günü yalnızca Moody’s değil, Fitch Ratings de Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesini açıklayacak. Fitch cephesinden gelecek mesajlar; büyüme görünümü, mali disiplin, enflasyonla mücadele, rezervler ve bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmeler açısından kritik olacak.

Piyasa aktörleri, iki büyük kuruluşun aynı gün açıklayacağı kararların, haftanın kapanışında fiyatlamalar üzerinde belirleyici olabileceğine işaret ediyor.