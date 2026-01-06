Pazartesi günü yüzde 4’ü aşan sert yükselişin ardından hız kesmeyen bakır fiyatları, Salı günü Londra Metal Borsası'nda (LME) yüzde 1,5 oranında ek bir artış daha kaydetti. Bu yükselişle birlikte bakır fiyatları, Kasım ayı ortasından bu yana yatırımcısına yüzde 20’nin üzerinde bir getiri sağlayarak emtia piyasalarındaki güçlü duruşunu perçinledi.

TRUMP’IN TARİFE TEHDİDİ FİYATLARI TETİKLEDİ

Bakırdaki bu yükselişin ardındaki en önemli etkenlerden biri, ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat tarifeleri uygulama tehdidini sürdürmesi oldu. Bu durum, ABD içindeki bakır fiyatlarının LME fiyatlarına kıyasla kalıcı bir primle işlem görmesine yol açarken, uzmanlar dünyanın geri kalanında ciddi bir bakır sıkıntısı yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

VERİ MERKEZLERİ VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İLGİYİ ARTIRIYOR

Yatırımcıların bakıra olan ilgisi sadece jeopolitik gerilimlerle sınırlı değil. Veri merkezlerinin inşasından elektrikli araç bataryalarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan metal, yeşil enerji dönüşümü ve teknolojik yatırımlar nedeniyle iyimser beklentileri desteklemeye devam ediyor. BMO Capital Markets emtia analisti Helen Amos, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "ABD’deki tarihi stok artışı hâlâ küresel bakır fiyatlarının ana itici gücü konumunda," ifadelerini kullandı.

GREV HABERİ SPEKÜLASYONLARI KÖRÜKLEDİ

Arz tarafında yaşanan aksaklıklar da fiyat artışını tetikleyen bir diğer unsur oldu. Marex kıdemli baz metaller stratejisti Al Munro, Şili’de bulunan Mantoverde madenindeki grevin piyasadaki spekülatif hareketleri körüklediğine dikkat çekti. Dünyanın en büyük üreticilerinden gelen bu tür haberler, halihazırda sıkışık olan piyasada fiyat baskısını artırıyor.

Kaynak: Bloomberg

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.