Bölgedeki güvenlik endişeleri yeniden zirve yaptı. İran yönetimi, önceden onaylı uluslararası uçuşlar haricinde hava sahasını kapattığını duyurdu.

Bu gelişme öncesinde Trump’ın "İran'da infazların durdurulduğu bildirildi" açıklaması gelse de ABD’nin Doha Büyükelçiliği vatandaşlarına acil güvenlik uyarısında bulundu.

EKONOMİ GÜNDEMİ: FED, PETROL VE ŞİMŞEK’İN TEMASLARI

Trump, hakkında yürütülen soruşturmaya rağmen Fed Başkanı Powell’ı görevden almayı düşünmediğini belirterek piyasalara güven mesajı verdi.

Fed’in son "Bej Kitap" raporu ise ekonominin ılımlı bir hızda büyüdüğünü teyit etti. Öte yandan Senato Bankacılık Komitesi, kripto yasası oturumunu "daha fazla müzakere" gerekçesiyle iptal etti.

Goldman Sachs, uzun vadeli enerji görünümünü revize ederek 2027 yılı Brent petrol tahminini 63 dolardan 58 dolara çekti.

Yurt içi piyasaların odağı ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’te. Şimşek, bugün New York’ta uluslararası yatırımcılarla kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

BUGÜN VE YAKIN GELECEK: TAKVİMDE NELER VAR?

Piyasalar ve siyaset arenası bugün ve önümüzdeki hafta yoğun bir veri akışına hazırlanıyor:

• Bugün (15 Ocak):

o Veri: Yurt içinde bütçe dengesi, Avrupa tarafında ise İngiltere ve Euro Bölgesi sanayi üretim endeksleri açıklanacak.

o Siyaset/Yargı: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının iptaline karşı açtığı davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

• Yakın Takvim:

o 22 Ocak: TCMB kritik faiz kararını açıklayacak.

o 23 Ocak: Türkiye ekonomisi için "karne günü" olacak; hem Moody’s hem de Fitch ülke raporlarını yayımlayacak. Aynı gün Davos Zirvesi de başlıyor.

o Siyaset: CHP'nin kurultayına ilişkin usulsüzlük davası ise 23 Şubat’a ertelendi.

SPK'dan Türk Altın İşletmeleri (TRALT) paylarında 3 kişiye işlem yasağı

BORSA İSTANBUL’DAN ŞİRKET HABERLERİ

• UCAYM – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

• AKBNK – Banka kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL’den 30 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• AKBNK – Yurt dışında 1.120 gün vadeli 13,5 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihracı yarın tamamlanacak.

• AKMGY – Şirket tarafından Beşiktaş Belediyesi'nin tebliğ ettiği 3,5 milyar TL tutarında ödeme emrinin iptali için dava açacağı açıklandı.

• ARSAN – Esas sözleşme değişikliği nedeniyle gerçekleşecek ayrılma hakkı kullanım fiyatının 2,4602 TL olduğu açıklandı.

• AVGYO – Şirketin, yüzde 100 bağlı ortaklığı Metro Turizm ile kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesinin işleminin iptal edilmesine karar verildiği açıklandı.

• AGHOL – 728 gün vadeli 1,6 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.

• BARMA – Recep Taşyanar tarafından şirkete 100 milyon TL tutarında nakit kaynak sağlandığı açıklandı.

• BRLSM – Şirket ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik’in 31,9 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

• BORLS – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kredi rating notunun B (tr)’den prD (tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

• CCOLA – Cemal Özgörkey İnvest Holding tarafından 2.250.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• CMBTN – Rekabet Kurumu tarafından şirkete 9,1 milyon TL idari para cezası verilmesi sonrasında kararın iptali için dava açıldığı belirtildi.

• DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenecek İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Güney Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesine katılım sağlanmasına karar verildiği açıklandı.

• DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenecek İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesine katılım sağlanmasına karar verildiği açıklandı.

• DEVA – Şirketin, kredi kullanımı kapsamında ISCTR tarafından tesis edilen Kocaeli Kartepe’deki taşınmaz üzerindeki 20 milyon TL, İstanbul Küçükçekmece’deki bina üzerindeki 55 milyon TL ve Tekirdağ Kapaklı’daki taşınmaz üzerindeki 35 milyon TL tutarındaki ipoteklerin fek edildiği açıklandı.

• FRMPL – Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• FORTE – Şirketin, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 41,6 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

• FZLGY – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Güney Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumuna katılım sağladığı açıklandı.

• EKGYO – Şirket ile TOKİ arasında imzalanan İşbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul Eyüpsultan Hasdal 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 22 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

• EKGYO – Şirket ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında gerçekleştirilen İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Güney Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin birinci oturumunun gerçekleştiği açıklandı.

• KTLEV – Pusula Finans Holding tarafından 19 milyon dolara ALB Menkul Değerler’in satın alındığı, ALB Menkul Değerler’in unvanının Pusula Yatırım Menkul Değerler olarak değiştirildiği açıklandı.

• KTLEV – Pusula Finans Holding tarafından GUNDG paylarının yüzde 11,54’ünün alındığı açıklandı.

• MNDRS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,2 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

• MEGAP – İstanbul’daki EVA Üretim Tesisi’nin Adıyaman’a taşınmasına karar verildiği açıklandı.

• OSMEN – Şirketin, Göztepe Futbol A Takımı’na 1,5 yıl sponsor olacağı açıklandı.

• ORCAY – Ahmet Ali Yılmaz tarafından 154.692 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• OZKGY – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Güney Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumuna katılım sağladığı açıklandı.

• QNBTR – Yurt dışında 372 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• QNBTR – Yurt dışında 373 gün vadeli 70 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• PETUN – 114 gün vadeli 170 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• RUZYE – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 235 milyon TL’sinin GES yatırımında, 90 milyon TL’sinin ise girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı yatırımında kullanılmasının planlandığı açıklandı.

• SEGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• TCKRC – Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalenin 143,7 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.

• VAKBN – Yurt dışında 1.106 gün vadeli 50 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• VANGD – VBTS kapsamında şirket paylarına 13 Şubat’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

• ZGYO – Şirket payları 16 Ocak'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 160.000 adet pay 9,18 – 9,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.00 adet pay 27,24 – 27,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 17,03 – 17,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ORCAY – Volkan Uzun tarafından 3,77 TL fiyattan 50.721 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,34’e yükseldi.

• ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 47.526 adet pay 68,55 – 69,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

• REEDR – Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral tarafından 6,78 – 7,07 TL fiyat aralığından 200.000 adet C grubu pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 24,97’ye yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• ALGYO – Şirket sermayesi bugün 289,8 milyon TL’den yüzde 600 oranında bedelsiz olarak 1,7 milyar TL artışla 2,0 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 5,4714 TL’ye denk gelmekte.

• BRMEN – Şirket sermayesinin 44,6 milyon TL’den yüzde 100 oranında bedelli olarak 44,6 milyon TL nakden artışla 89,3 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 86.270 adet pay 19 – 20 Ocak’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

• VRGYO – yüzde 250 olan bedelli sermaye artırım kararının yüzde 100’e revize edildiği açıklandı.