Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının kararları yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Orta Doğu’da artan gerilim ve enerji piyasalarına yönelik adımlar dikkat çekerken, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.

Bağdat ile Erbil’in Türkiye üzerinden petrol ihracatını artırma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanırken, ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik operasyonların ardından NATO desteğine ihtiyaç duymadıklarını ifade etti. Avrupa Birliği cephesinde ise Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD’nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları gevşetmesini eleştirerek daha sert adımlar çağrısında bulundu. Rusya’nın İran’a askeri istihbarat ve uydu desteği verdiği iddiaları da gündemdeki yerini koruyor.

Öte yandan Barclays, ABD hisse senetlerinin son bir yılın en güçlü alım sinyalini verdiğini belirtirken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kripto varlıkların büyük bölümünü menkul kıymet saymayacağı yönündeki yaklaşımı dikkat çekti.

Yurt içinde ise Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu.

Yarın bayram arifesi nedeniyle Borsa İstanbul’da işlemler yarım gün gerçekleşecek, Cuma günü ise piyasalar kapalı olacak.

Makro veri tarafında bugün ABD’de ÜFE ve Euro Bölgesi’nde TÜFE verileri takip edilecek. Yarın ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararları açıklanacak.

Analistler, tüm bu gelişmeler ışığında Borsa İstanbul’un güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

ALTNY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ALGYO – Geri alınan 101.777.774 adet payın pay başına 5,03 TL fiyattan ALARK’a satıldığı açıklandı.

ARSAN – AKBNK tarafından satışa çıkarılan 298,2 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak ihalesinin Arsan Varlık Yönetimi tarafından kazanıldığı açıklandı.

BIOEN – İzmir Aliağa’da kurulacak kimyasal ileri dönüşüm tesisine ilişkin yatırım teşvik belgesi süresinin 2027’ye kadar uzatıldığı açıklandı.

BVSAN – Şirketin 1,6 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

BERA – Şirketin bağlı ortaklığı Kompen PVC’nin 1,2 milyon euroluk iş aldığı açıklandı.

BYDNR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 112,5 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

BALAT – Şirketin ana faaliyet konusunun yatırım holding yapısına dönüştürülmesine karar verildiği açıklandı.

BALAT – Şirketin ana faaliyet konusunun değiştirilecek olması nedeniyle ayrılma hakkı kullanım fiyatının 87,95 TL olarak belirlendiği açıklandı.

CATES – Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin yenilendiği açıklandı.

CIMSA – İki yatırımcı tarafından 131.972 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

CVKMD – GES yatırımı kapsamında yüklenici firma ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

CEMZY – Cem Okullu ve Cengiz Okullu tarafından toplam 56.280.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve satışı kapsamında hazırlanan pay satış bilgi formunun SPK tarafından olumsuz karşılandığı açıklandı.

ENERY & AHGAZ – Dünya Katılım Bankası tarafından DK Yıldız Varlık Kiralama unvanlı şirketin kurulmasının SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

ENDAE – Tarık Sayıner tarafından 204.952 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EKGYO – Emlak Konut Varlık Kiralama unvanlı şirketin kurulması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.

FONET – 2026 yılında %60–70 arasında büyüme %30–40 arasında net kâr marjı %40–50 arasında FAVÖK marjı beklendiği açıklandı.

GLCVY – AKBNK tarafından satışa çıkarılan 892,3 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak ihalesinin şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

GARFA – 20 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

GWIND – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

ISMEN – 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ISKPL – Erpet Turizm tarafından 62.000.000 adet payın pay başına 12,50 TL fiyattan TAS’ta bir alıcıya satışının bugün gerçekleştirileceği açıklandı.

ISFIN – Fitch tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

ISGYO – 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

KZGYO – Yönetim kontrolünün değişmesi nedeniyle gerçekleşecek Zorunlu Pay Alım teklifinin (22,89 TL) SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

MANAS & YAPRK – VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Nisan’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken kredili işlem yasağı da 17 Nisan’a kadar uzatıldı.

MOBTL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

MAVI – Şirketin 2026 yılında %5 (+/-1) gelir büyümesi Türkiye’de 15 net yeni mağaza Türkiye’de 15 mağazada m² büyümesi Türkiye’de 30 mağaza yenilemesi Kuzey Amerika’da 6 yeni mağaza %18 (+/-0,5) FAVÖK marjı konsolide gelirin %6’sı yatırım harcaması beklediği açıklandı.

OYYAT – 44 gün vadeli 600 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

OZSUB – Rekabet Kurulu ile yürütülen görüşmeler kapsamında uzlaşma yolunun tercih edilmesine ve uzlaşma sürecinin kabul edilmesine karar verildiği açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 371 gün vadeli 15 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

QNBTR – Yurt dışında 400 gün vadeli 15 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

QNBTR – Yurt dışında 738 gün vadeli 50 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PGSUS – Yurt dışında 250 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SAFKR – Abdi Merttürk tarafından 5.673.759 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

SURGY – Sur Yapım İnşaat’a ait Sur Yapı Tatil Evleri Antalya Projesi yakınlarında jeotermal su kaynağı tespit edildiği ve Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı alındığı açıklandı.

SANEL – Şirketin Naksem Gayrimenkul Geliştirme’ye iştirak etmesi kapsamındaki görüşmelerin sonlandırıldığı açıklandı.

TKNSA – 169 gün vadeli 504,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

TRMET – Şirketin bağlı ortaklığı TR Anadolu İnşaat lehine sonuçlanan davaya ilişkin kararın karşı tarafça istinafa taşındığı açıklandı.

TERA – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında elde edilecek fonun finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında nakit akışı ihtiyaçlarının desteklenmesinde yatırımların finansmanında ve işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

YYAPI – Ana pazarda işlem gören şirket paylarının yarından itibaren YİP’te işlem göreceği açıklandı.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

BOSSA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 6,24 – 6,27 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 550.000 adet pay 8,71 – 8,74 TL fiyat aralığından geri alındı.

EMKEL – Sami Aslanhan tarafından 18,50 TL fiyattan 3.900.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,80’e geriledi.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 275.614 adet pay 14,98 – 15,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMDC – Limak Çimento tarafından 34,88 – 35,20 TL fiyat aralığından 403.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %72,19’a yükseldi.

LXGYO – Pardus Portföy tarafından 24.395.437 adet alış ve 2.520.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %7,43’e yükseldi.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.228 adet pay 135,90 TL fiyattan geri alındı.

TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 67.420 adet pay 16,21 – 16,26 TL fiyat aralığından geri alındı.

VKING – Yaşar Birleşik Pazarlama tarafından 26,80 – 28,12 TL fiyat aralığından 302.511 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %7,65’e geriledi.

SERMAYE ARTIRIMLARI

CRDFA – Şirket sermayesinin 100 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 200 milyon TL artışla 300 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

MARTI – Şirket sermayesinin 600 milyon TL’den %150 oranında bedelli olarak 900 milyon TL nakden artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 11.801.078 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.

MAVI – Geri alınan payların sermaye azaltımı işlemleri yoluyla iptal edilmesine karar verildiği açıklandı.

TERA – Tahsisli sermaye artırımı yapılmasına karar verildi. (Planlanan toplam satış hasılatı 50 milyar TL)

YEOTK – Şirket sermayesinin 355 milyon TL’den %133,8 oranında bedelsiz olarak 475 milyon TL artışla 580 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

Kaynak: İnfo Yatırım