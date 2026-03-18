Irak, yarı özerk Kürt Bölgesi üzerinden Türkiye'nin Akdeniz'deki Ceyhan limanına uzanan boru hattı aracılığıyla petrol ihracatını yeniden başlatmak için anlaşmaya vardı. Haberin ardından Brent petrolde sınırlı gerileme görüldü.

Brent petrol, Salı günü yüzde 3'ten fazla yükseldikten sonra varil başına 103 doların altına gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) ise 95 dolar civarında işlem gördü.

Küresel petrol piyasasında yaşanan bu dalgalanmanın arkasında Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim yer alıyor.

"LARİCANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ BÜYÜK BİR OLAY VE İRAN'I PETROL AKIŞINI KESMEYE DAHA FAZLA ZORLAYABİLİR"

ABD ise Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait gemisavar seyir füzesi noktalarını HEDEF aldı. İran'ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin ölümünün doğrulanmasıyla bölgede tansiyon daha da yükseldi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Foreign Policy Research Institute Başkanı Aaron Stein, "Laricani'nin öldürülmesi büyük bir olay ve İran'ı petrol akışını kesmeye daha fazla zorlayabilir. Trump'ın tankerleri koruma baskısı altında olduğu açık, bu da ABD'nin donanmanın kaçınmak isteyeceği türden oldukça gergin operasyonlara girebileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

BRENT PETROL BU YIL YÜZDE 70 YÜKSELDİ

Brent petrol, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 70 değer kazandı. Bu yükselişin büyük kısmı ise geçen ayın sonlarında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ilk saldırılarının ardından gerçekleşti.

Tahran yönetiminin enerji altyapılarını hedef alması ve tanker trafiğini kesmesi, enerji fiyatlarını yukarı çekerken küresel enflasyonun yeniden hızlanabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Petrol fiyatlarındaki artış, ABD'de dizel fiyatlarının galon başına 5 doların üzerine çıkmasıyla merkez bankalarının da radarına girdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, faiz oranlarını belirlemek üzere çarşamba günü toplanacak. Ancak piyasalar, bu toplantıda faiz oranlarında bir değişiklik beklemiyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK NOKTA OLMAYA DEVAM EDİYOR! ÜRETİMLERDE SERT GERİLEME

Petrol piyasasının odağında Hürmüz Boğazı yer almaya devam ediyor. İran'ın yalnızca sınırlı sayıda geminin geçişine izin vermesi ve diğerlerini engellemesi ya da caydırması, küresel arz üzerinde baskı yaratıyor.

Irak petrolünün Türkiye üzerinden yönlendirilmesi ise arz endişelerini yalnızca kısmen hafifletiyor. OPEC üyesi ülkenin üretimi, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından önceki seviyelerin yaklaşık üçte biri olan günlük 1,4 milyon varile gerilemiş durumda.

Brent petrolde son durum

Brent petrol 08.35 yazım saati itibarıyla %-2,38 gerilemeyle 100,96 dolar seviyesinde işlem görüyor.